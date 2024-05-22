IREDA FPO UPDATE: एक बार फिर मिलेगा कमाई का मौका?

पब्लिक सेक्टर की भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानि IREDA को लेकर काफी बड़ी खबर आई है। कंपनी एक बार फिर निवेशकों को पैसा कमाने का मौका देने जा रही है। भविष्य की पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी FPO लाने की योजना बना रही है। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने इस पर बयान दिया है। इस FPO की खबरों के चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। क्या है FPO के लेकर पूरी जानकारी, आइये जानते हैं।

advertisement

लेकिन सबसे पहले FPO का मतलब समझ लीजिए।

FPO यानी फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर, शेयर बाजार में लिस्टिड किसी कंपनी की ओर से पेश किया जाता है। इसके तहत कंपनी पूंजी जुटाने के लिए नए शेयर अपने मौजूदा और नए शेयरधारकों को जारी करती है।

अब अगला सवाल उठता है कि FPO क्यों जारी करती है कंपनी?

FPO किसी लिस्टिड पब्लिक कंपनी की ओर से तभी जारी किया जाता है, जब उसे अपनी भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। कई बार अपने कर्ज को कम करने के लिए और बाजार में शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं। FPO में कोई भी आम निवेशक किसी भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर बोली लगा सकता है। बता दें, Ministry of New and Renewable Energy के तहत आने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानि NBFC पिछले साल नवंबर में 2,150 करोड़ रुपये का IPO लेकर आई थी. इसे ये 39 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। दरअसल कंपनी के चेयरमैन प्रदीप कुमार दास ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कंपनी भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और मुख्य रूप से Renewable एनर्जी परियोजनाओं के लिए आगे कर्ज देने के लिए FPO के साथ-साथ स्थायी तौर पर बॉन्ड (Perpetual Bond) जारी करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि देश में Renewable एनर्जी परियोजनाओं पर सरकार के जोर को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्ज वितरण बढ़ने की उम्मीद है।

Also Read: Suzlon Share Price: शेयरों में 5% का अपर सर्किट लगा

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी इरेडा

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी इरेडा का लोन डिस्ट्रिब्यूशन वित्त वर्ष 2023-24 में 15.94% बढ़कर 25,089 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 2022-23 में 21,639 करोड़ रुपये था। दास ने कहा कि हमने चालू वित्त वर्ष में 24,200 करोड़ रुपये बाजार से जुटाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन हमारा अनुमान है कि Renewable एनर्जी और नई इंडस्ट्री जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज की कर्ज जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें और पूंजी चाहिए। FPO के बारे में उन्होंने कहा कि बाजार इस समय अनुकूल है और FPO के जरिये पूंजी जुटाने का यह सही समय है. हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि FPO कब लाया जाएगा. लेकिन यह संकेत दिया कि चालू वित्त वर्ष के अंत या अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में यह आ सकता है। दास ने कहा कि एफपीओ प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी की जरूरत होगी। कंपनी जल्द ही आयकर अधिनियम की धारा 54EC के तहत छूट के लिए पात्र बॉन्ड जारी करने को सूचीबद्ध होगी। इरेडा का नेट NPA को देखें तो पिछले वित्त वर्ष में 0.99% रहा जो 2022-23 में 1.66% था.