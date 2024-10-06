Namo Bharat: न्यू अशोक नगर से गाजियाबाद रूट चालू , जानिए कितना है टिकट

scorecardresearch
NewsभारतNamo Bharat: न्यू अशोक नगर से गाजियाबाद रूट चालू , जानिए कितना है टिकट

साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक का सफर करीब 12 किलोमीटर का होगा, जिसमें आनंद विहार और न्यू अशोक नगर दो महत्वपूर्ण RRTS स्टेशन शामिल हैं।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 6, 2024 09:23 IST

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS कॉरिडोर के साहिबाबाद-न्यू अशोक नगर सेक्शन के बीच नमो भारत ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो गया है, जिससे दिल्ली अब इस आधुनिक रीजनल ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ गई है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि दिल्ली सेक्शन अब पहले से संचालित साहिबाबाद-मेरठ साउथ खंड से जुड़ने जा रहा है।

NCRTC के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस ट्रायल रन की शुरुआत की गई। शुरुआती चरण में ट्रेन को मैन्युअल रूप से चलाया गया ताकि सिविल स्ट्रक्चर की जाँच की जा सके। जैसे-जैसे परीक्षण आगे बढ़ेगा, NCRTC ट्रैक, सिग्नलिंग, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर (PSD), और ओवरहेड पावर सप्लाई जैसे सिस्टम्स के साथ ट्रेन के समन्वय का मूल्यांकन करेगा। अगले कुछ महीनों में ट्रेन के हाई-स्पीड टेस्ट सहित व्यापक परीक्षण की योजना भी बनाई गई है।

40 मिनट में सफर:
साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक का सफर करीब 12 किलोमीटर का होगा, जिसमें आनंद विहार और न्यू अशोक नगर दो महत्वपूर्ण RRTS स्टेशन शामिल हैं। इस सेक्शन के चालू हो जाने से यात्री 40 मिनट से भी कम समय में न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक का सफर कर सकेंगे।

आनंद विहार स्टेशन इस कॉरिडोर के सबसे व्यस्त यात्री पारगमन केंद्रों में से एक होगा, जो दो मेट्रो लाइनों, आनंद विहार रेलवे स्टेशन और ISBT से भी जुड़ा होगा। इस केंद्र पर यात्री बड़ी संख्या में आवागमन करेंगे, जिससे इसे मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन का आदर्श उदाहरण बनाया जा रहा है।

आसान यात्रा:
न्यू अशोक नगर RRTS स्टेशन, न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। इस स्टेशन तक पहुँचने के लिए NCRTC एक फुटओवर ब्रिज (FOB) तैयार कर रही है, जो यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाएगा। इसके अलावा, स्टेशन तक पहुंच को और आसान बनाने के लिए अन्य क्षेत्रों में भी एफओबी का निर्माण किया जा रहा है।

वर्तमान में नमो भारत ट्रेन सेवाएं साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक 42 किलोमीटर के खंड में संचालित हो रही हैं, जिसमें 9 स्टेशन शामिल हैं। अब साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक सेवाएं शुरू होने से कुल संचालित खंड की लंबाई 54 किलोमीटर हो जाएगी, जिसमें 11 स्टेशन होंगे। दिल्ली सेक्शन में न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और सराय काले खां तीन महत्वपूर्ण स्टेशन होंगे, जहां अंतिम चरण में निर्माण कार्य हो रहा है।

2025 तक 82 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के पूरे चालू हो जाने पर यात्री दिल्ली से मेरठ का सफर एक घंटे से भी कम समय में कर सकेंगे।

ankur tyagi
