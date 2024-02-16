Mumbai Airport: बुजुर्ग को एयरपोर्ट पर रिक्वेस्ट के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, पैदल चलने के दौरान गिरने से हुई मौत

Maharashtra की राजधानी Mumbai Airport पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। Air India की फ्लाइट से न्यूयॉर्क से मुंबई आने वाले 80 साल के एक बुजुर्ग को Wheelchair नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई।दरअसल मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के बुजुर्ग यात्री ने उतरने के बाद व्हीलचेयर देने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन व्हीलचेयर की भारी डिमांड के कारण उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया। इसके बाद बुजुर्ग पत्नी के साथ पैदल ही टर्मिनल से बाहर निकलने के लिए चल पड़े। इसी दौरान इमीग्रेशन प्रकिया के दौरान गिरने के बाद उनकी मौत हो गई।

न्यूयॉर्क से एयर इंडिया की फ्लाइट

यह घटना 12 फरवरी को न्यूयॉर्क से एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री के उतरने के बाद हवाई अड्डे पर हुई है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि यात्री की उम्र 80 साल से अधिक थी। इस घटना को लेकर एयरलाइन ने कहा, 'एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, 12 फरवरी को न्यूयॉर्क से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले हमारे एक यात्री पत्नी के साथ इमीग्रेशन के लिए आगे बढ़ते समय बीमार पड़ गए।' बीमार होने के बाद उनकी देखभाल कर रहे हवाईअड्डे के डॉक्टर की सलाह के अनुसार यात्री को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

व्हीलचेयर की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया था

एयर इंडिया की तरफ से आगे कहा गया कि व्हीलचेयर की भारी मांग के कारण, बुजुर्ग यात्री से एयरलाइन स्टाफ ने व्हीलचेयर की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने (मृतक) अपनी पत्नी के साथ पैदल चलने का विकल्प चुना था। एयर इंडिया ने कहा कि वह शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में है, और उन्हें जरूरी सहायता प्रदान कर रहे है। एयरलाइंस की तरफ से कहा गया है कि व्हीलचेयर की प्री-बुकिंग करने वाले सभी यात्रियों को व्हीलचेयर देने की स्पष्ट नीति है। घटना पर मुंबई हवाईअड्डा संचालक एमआईएएल की ओर से कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है।