Bharat Bandh में क्या खुला क्या बंद? घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ लें ये खबर

Bharat Bandh में क्या खुला क्या बंद? घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ लें ये खबर

गौरतलब है कि किसानों के भारत बंद को देखते हुए हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू है। प्रदर्शन या ट्रैक्टर मार्च पर रोक है। वहीं, चंडीगढ़ में भी धारा 144 लगाई गई है। दिल्ली-चंडीगढ़ सड़क से ना जाने और चंडीगढ़-दिल्ली ट्रेन यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है।

अभिषेक सिन्हा
अभिषेक सिन्हा
New Delhi ,UPDATED: Feb 16, 2024 11:04 IST
किसानों के आंदोलन के बीच सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकला
किसानों के आंदोलन के बीच सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकला

किसानों के आंदोलन के बीच सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच, आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसका समर्थन संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन, बीकेयू- उग्रहन, पंजाब में बस ड्राइवर और कांग्रेस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बुलाया गया है। इसके मद्देनजर हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद है। नोएडा में धारा 144 लागू की गई है। पंजाब में आज प्राइवेट बसें बंद हैं। हरियाणा में दोपहर 12 से 3 बजे तक टोल प्लाजा पर किसान धरना दे सकते हैं। 

आज क्या खुला और क्या बंद?

इमरजेंसी सेवाओं पर भारत बंद का कोई असर नहीं है। भारत बंद का असर स्कूल, दवाई की दुकानों और एंबुलेंस पर नहीं पड़ेगा। आज स्कूल खुले हुए हैं। मेडिकल स्टोरी भी खुले रहेंगे। उनको बंद नहीं किया जाएगा। वहीं, एंबुलेंस के निकलने पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। हालांकि, भारत बंद का असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ सकता है। विरोध में किसान समर्थक अपनी दुकानें बंद कर सकते हैं। वहीं, सब्जी और अनाज की आपूर्ति पर इसका असर दिख सकता है। 

हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट ठप

सरकार-किसानों की तीसरी बैठक में भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। समाधान के लिए रविवार को चौथी बैठक होगी। किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। खाद्य सामाग्री की आपूर्ति बाधित रहेगी। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा ठप है। हरियाणा में कई परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। किसानों की टोल प्लाजा फ्री करने की कोशिश है। दिल्ली सीमा पर भारी संख्या में पुलिसबलों की तैनाती है। किसानों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद हैं। दिल्ली-यूपी गाजीपुर बॉर्डर में भी पर अलर्ट है। 

टोल पर कब्जा?

भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) ने ऐलान किया है कि हरियाणा में 3 घंटे टोल पर कब्जे का प्लान है। दोपहर 12-3 बजे तक टोल पर कब्जे की कोशिश होगी। यह फैसला किसानों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में लिया गया है। हरियाणा में बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। 

हरियाणा पुलिस की तैयारी क्या है?

गौरतलब है कि किसानों के भारत बंद को देखते हुए हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू है। प्रदर्शन या ट्रैक्टर मार्च पर रोक है। वहीं, चंडीगढ़ में भी धारा 144 लगाई गई है। दिल्ली-चंडीगढ़ सड़क से ना जाने और चंडीगढ़-दिल्ली ट्रेन यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है।

