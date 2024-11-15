Mukesh Ambani का दुनिया में बजा डंका, 100 ताकतवर उद्योगपतियों में नाम

scorecardresearch
NewsभारतMukesh Ambani का दुनिया में बजा डंका, 100 ताकतवर उद्योगपतियों में नाम

फॉर्च्यून की बिजनेस में 100 सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में मुकेश अंबानी अकेले भारतीय हैं। इस लिस्ट में भारतीय मूल के 6 और दिग्गज शामिल हैं जिनका अलग अलग देशों में कारोबार फैला हुआ है। इस लिस्ट में 30 से 90 साल की उम्र के 40 सेक्टर्स के बिजनेस लीडर्स शामिल हैं।

Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 15, 2024 09:15 IST

अगर टॉप-10 में शामिल भारतीय मूल के लोगों की बात करें तो सबसे आगे भारतीय मूल के सत्या नडेला हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं और टॉप-100 पावरफुल लोगों की लिस्ट में नंबर 3 पायदान पर हैं। इनके बाद 10वें स्थान पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को जगह मिली है। जबकि मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 12वीं पोजीशन पर हैं।

इनके अलावा टॉप-50 में भारतीय मूल का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इन 3 के बाद जो भारतीय मूल के बाकी नाम लिस्ट में शामिल हैं। उनमें एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण को 52वां स्थान दिया गया है। यूट्यूब के सीईओ नेल मोहन 69वें स्थान पर हैं, उद्यम पूंजीपति विनोद खोसला 74वें स्थान पर और मेकअप ब्रांड आइज लिप्स फेस के सीईओ तरंग अमीन 94वें स्थान पर हैं।

कुल मिलाकर इस लिस्ट में शामिल भारतीय मूल के लोगों में पांच में से चार तकनीकी कंपनियों के सीईओ हैं, जबकि एक मेकअप ब्रांड का हिस्सा हैं। फॉर्च्यून की 2024 में बिजनेस के 100 सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट में टेस्ला के CEO इलॉन मस्क टॉप पर हैं। इस लिस्ट में मस्क के बाद एनवीडीया के CEO जेन्सेन हुआंग दूसरे माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला तीसरे नंबर पर हैं।

टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में इन दोनों कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अमेरिका की ग्लोबल बिजनेस मैगजीन फॉर्च्यून हर साल ये रैंकिंग जारी करती है। इसमें उन टॉप-100 बिजनेसमैन के नाम शामिल किए जाते हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। इस लिस्ट में वॉरेन बफे,जेमी डिमन ,मेटा के मार्क जुकरबर्ग, OpenAI के सैम ऑल्टमैन और एपल के टिम कुक का नाम भी शामिल है

जो फाइनेंस और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं। रैंकिंग में गूगल के सुंदर पिचाई 10वें और अमेजन के जेफ बेजोस 11वें नंबर पर हैं। दोनों को टेक में अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए इस लिस्ट में शामिल किया गया है।

