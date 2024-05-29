scorecardresearch
Monsoon Update: बस आ गया मॉनसून, कल केरल में होगी एंट्री, जानें आपके शहर में कब देगा दस्तक

केरल में इस बार मॉनसून समय से पहले दस्तक दे रहा है। राज्य में मॉनसून की सामान्य तारीख 1 जून है। हालांकि इसमें 3-4 दिन आगे या पीछे होना भी सामान्य माना जाता है। मौसम विभाग की माने तो इस बार 30 मई को केरल में मॉनसून की दस्तक हो सकती है। इसके बाद राज्य में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि केरल पहले ही बहुत तेज बारिश और जलभराव से जूझ रहा है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 29, 2024 18:35 IST
मौसम विभाग इस पर खुशखबरी दी है। आज यानी 29 मई से 30 मई के बीच मॉनसून कभी भी भारतीय सीमा में प्रवेश कर सकता है

Monsoon Update: भीषण गर्मी से जूझ रहे आधे हिंदुस्तान को बस मॉनसून का इंतजार है. मौसम विभाग इस पर खुशखबरी दी है। आज यानी 29 मई से 30 मई के बीच मॉनसून कभी भी भारतीय सीमा में प्रवेश कर सकता है यानी 24 घंटे के अंदर केरल में मॉनसून की दस्तक हो सकती है।आईएमडी के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान केरल में मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बनी हुई हैं।

राज्य में मॉनसून की सामान्य तारीख 1 जून

केरल में इस बार मॉनसून समय से पहले दस्तक दे रहा है। राज्य में मॉनसून की सामान्य तारीख 1 जून है। हालांकि इसमें 3-4 दिन आगे या पीछे होना भी सामान्य माना जाता है। मौसम विभाग की माने तो इस बार 30 मई को केरल में मॉनसून की दस्तक हो सकती है। इसके बाद राज्य में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि केरल पहले ही बहुत तेज बारिश और जलभराव से जूझ रहा है। 


प्री-मॉनसून बारिश

आईएमडी ने कहा था कि केरल में हो रही प्री-मॉनसून बारिश जल्द ही मॉनसूनी बारिश में बदल जाएगी। मौसम विभाग (IMD) ने आज कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में रेड अलर्ट और तीन अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बता दें कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल में प्रवेश करता है। सामान्य तौर पर ये उछाल के साथ उत्तर की ओर बढ़ता है और 15 जुलाई के आसपास पूरे देश को कवर कर लेता है। इससे पहले 22 मई मॉनसून अंडमान निकोबार में दस्तक देता है। इस बार अंडमान में मॉनसून का आगमन सामान्य से 3 दिन पहले, 19 मई को हो गया है।


राज्य    तारीख
अंडमान निकोबार    22 मई
बंगाल की खाड़ी    26 मई
केरल, तमिलनाडु    1 जून
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम का कुछ हिस्सा    5 जून
महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का ऊपरी हिस्सा, पश्चिम बंगाल    10 जून
गुजरात व मध्य प्रदेश की सीमा, छत्तीसगढ़, ओडिशा झारखंड और बिहार    15 जून
गुजरात के आंतरिक इलाकों, एमपी के मध्य हिस्सों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से    20 जून
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर    25 जून
राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब    30 जून
राजस्थान    5 जुलाई

 

