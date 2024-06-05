scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतमोदी का शपथ ग्रहण संभवतः 8 जून को होगा। लेकिन 8 ही क्यों?

मोदी का शपथ ग्रहण संभवतः 8 जून को होगा। लेकिन 8 ही क्यों?

सूत्रों के अनुसार, भाजपा नेता नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जरा आठ अंक पर गौर करें।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 5, 2024 19:35 IST
मोदी का शपथ ग्रहण संभवतः 8 जून को होगा। लेकिन 8 ही क्यों?
मोदी का शपथ ग्रहण संभवतः 8 जून को होगा। लेकिन 8 ही क्यों?

सूत्रों के अनुसार, भाजपा नेता नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जरा आठ अंक पर गौर करें। यह पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी के किसी बड़े कार्यक्रम में आठ अंक का जिक्र हुआ हो। लेकिन अंक ज्योतिष में आठ का क्या महत्व है? नोएडा के अंकशास्त्री राहुल सिंह ने इंडियाटुडे.इन को बताया कि अंक ज्योतिष में 8 शनि ग्रह का प्रतीक है और 8 न्याय का भी प्रतीक है।

advertisement

Also Read: NDA Alliance: हिंदी बेल्ट में BJP पस्त, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान

आठ का महत्व

राहुल सिंह बताते हैं, "अंक आठ राजयोग (वैदिक ज्योतिष में एक प्रकार का शुभ योग जो राजसी लाभ से संबंधित है) का भी प्रतीक है। आमतौर पर, जिन लोगों के पास उच्च राशि में शनि होता है, उन्हें जीवन में सफलता में देरी होती है। लेकिन सफलता बहुत उच्च स्तर की होती है। सभी दुश्मन पराजित होते हैं। आठ का महत्व इस तथ्य से देखा जा सकता है कि मोदी 1.0 के सबसे बड़े फैसलों में से एक, विमुद्रीकरण, 8 नवंबर को रात 8 बजे घोषित किया गया था। उन्होंने 26 सितंबर, 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान भी शुरू किया। संख्या 2 और 6 को जोड़ने पर 8 आता है और यही बात 2 + 0 + 1 + 5 के लिए भी सत्य है।

प्रधानमंत्री मोदी का जन्म 17 सितंबर को हुआ था। अंक 1 और 7 का योग 8 होता है।

हालांकि यह बात मोदी के मामले में सही है, लेकिन अंकशास्त्री सिंह का कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि महीने की आठवीं तारीख को जन्मे लोग ही इस अंक से प्रभावित हों। वे बताते हैं, "कोई भी अंक किसी के लिए भी भाग्यशाली हो सकता है, चाहे उसकी जन्मतिथि कुछ भी हो। यह केवल आठ तारीख को जन्मे लोगों तक ही सीमित नहीं है।"

2024 के साथ भी एक अजीब संयोग है: वर्ष के अंक (2+0+2+4) का योग 8 होता है।

इसलिए, 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह महज एक संयोग नहीं हो सकता, बल्कि इस पर काफी सोच-विचार के बाद ही निर्णय लिया गया होगा। अंकशास्त्री राहुल सिंह ने इंडियाटुडे.इन से कहा, "आठ अंक से प्रभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ ले रहे हैं और उन्हें इस अंक का प्रभाव समझ में आ गया होगा। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री के रूप में उनके काम में आठ अंक का प्रभाव दिखेगा। "सिंह अंक 8 से प्रभावित लोगों के व्यक्तित्व का भी विश्लेषण करते हैं। उनका कहना है कि जो लोग अंक आठ से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, वे बहुत मेहनती होते हैं और यह उनके प्रयासों और ऊर्जा से स्पष्ट होता है।हालांकि, राहुल सिंह का सुझाव है कि आठ की शक्ति का उपयोग करते समय ईमानदारी को मंत्र होना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अंकशास्त्री कहते हैं, "चूंकि अंक आठ न्याय का प्रतीक है, इसलिए इसके प्रभाव में आने वाले लोगों को अपने काम में नैतिक रूप से मजबूत होना चाहिए।

advertisement

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 5, 2024