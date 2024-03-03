सोच-समझकर बोलें मंत्री, राज्यसभा MP भी चुनाव लड़ें तो अच्छा...', कैबिनेट बैठक में PM मोदी का मैसेज



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के साथ बैठक की. उन्होंने इस बैठक में ​मंत्रियों को विवादित बयानबाजी से बचने और ज्यादा बोलने से परहेज करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि जब भी बोलें, सोच समझकर बोलें. प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को डीप फेक से सतर्क रहने के लिए कहा. पीएम ने कहा कि यदि बोलना है तो सरकार की योजनाओं पर बोले, विवादित बयानों से बचें.

advertisement

पीएम मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि मैंने अपनी कैबिनेट में शामिल राज्यसभा सांसदों को आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा था।

