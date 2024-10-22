scorecardresearch
Newsभारतहरियाणा की इस कंपनी ने दिवाली पर बांटी 15 कारें

हरियाणा की इस कंपनी ने दिवाली पर बांटी 15 कारें

हरियाणा की एक कंपनी ने दिवाली के त्यौहारी सीजन से पहले अपने कर्मचारियों को 15 कारें उपहार में दी हैं। पंचकूला में मिट्स हेल्थकेयर के मालिक और निदेशक एमके भाटिया ने दिवाली से ठीक एक सप्ताह पहले अपने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को 15 कारें उपहार में दीं। भाटिया ने इन कर्मचारियों को "सेलिब्रिटी" कहा। पिछले साल, उन्होंने अपने कर्मचारियों को 12 कारें उपहार में देकर सुर्खियाँ बटोरी थीं।

Delhi,UPDATED: Oct 22, 2024 15:15 IST

पंचकूला में मिट्स हेल्थकेयर के मालिक और निदेशक एमके भाटिया

भाटिया ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "हम उन्हें 'कर्मचारी' नहीं कहते, बल्कि उन्हें सेलिब्रिटी, रॉकस्टार कहते हैं। वे हमारा परिवार हैं।"  उन्होंने आगे कहा कि कंपनी "थोड़ा अलग तरीके से" काम करती है।भाटिया ने बताया कि उनकी कंपनी मुख्य रूप से नए स्नातकों को नियुक्त करती है और उन्हें प्रशिक्षित करती है। शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को उनकी टीमों को उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया जाता है, और उनके प्रदर्शन के आधार पर, वे अध्यक्ष और निदेशक बन जाते हैं। 

इस साल कार पाने वाले सभी 15 कर्मचारियों को चार महीने पहले ही निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था। भाटिया ने कहा, "हम अगले साल 50 कारें उपहार में देना चाहते हैं।उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि वे कंपनी के साथ-साथ आगे बढ़ें।

भाटिया ने कहा कि अपनी पहली कार खरीदने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वह अपने कर्मचारियों के लिए भी ऐसा ही करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ युवा पेशेवर पहले गाड़ी चलाना नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही सीख लिया और उपहार में मिली कार मिलने के बाद उनकी जीवनशैली में सुधार हुआ।

