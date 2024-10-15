दिवाली-छठ से पहले इन रूट्स पर चलेंगी वंदे भारत-तेजस समेत कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

इस रूट पर चलेंगी कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

दीपावली और छठ के अवसर पर यूपी-बिहार के लोग देश के विभिन्न शहरों से अपने घर त्योहार मनाने के लिए लौटते हैं। इस दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ होती है। भारतीय रेलवे ने त्योहारों पर इस भीड़ को ध्यान में रखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है। रेलवे ने पटना और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत और तेजस के साथ-साथ डीडीयू-पटना-मोकामा के रास्ते नई दिल्ली से बरौनी और जयनगर के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं।

पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने जानकारी दी कि दीपावली और छठ के मद्देनजर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसमें नई दिल्ली-पटना रूट पर वंदे भारत और तेजस स्पेशल ट्रेनें भी शामिल हैं।

यहाँ देखें ट्रेन की लिस्ट, शेड्यूल और स्टॉपेज:

वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस (नई दिल्ली-पटना)

गाड़ी संख्या 02252: नई दिल्ली से 30 अक्टूबर, 1, 3 और 6 नवंबर 2024 को प्रस्थान।

गाड़ी संख्या 02251: पटना से 31 अक्टूबर, 2, 4 और 7 नवंबर 2024 को प्रस्थान।

तेजस सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल (नई दिल्ली-पटना)

गाड़ी संख्या 02248: नई दिल्ली से 29, 31 अक्टूबर, 2 और 5 नवंबर 2024 को प्रस्थान।

गाड़ी संख्या 02247: पटना से 30 अक्टूबर, 1, 3 और 6 नवंबर 2024 को प्रस्थान।

सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस (दिल्ली-पटना)

गाड़ी संख्या 02250: दिल्ली से 24 और 31 अक्टूबर 2024 को प्रस्थान।

गाड़ी संख्या 02249: पटना से 25 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 को प्रस्थान।

फेस्टिवल स्पेशल (नई दिल्ली-बरौनी)

गाड़ी संख्या 04054: नई दिल्ली से 27, 30 अक्टूबर, 2 और 5 नवंबर 2024 को प्रस्थान।

गाड़ी संख्या 04053: बरौनी से 28 और 31 अक्टूबर, 3 और 6 नवंबर 2024 को प्रस्थान।

फेस्टिवल स्पेशल (नई दिल्ली-जयनगर)

गाड़ी संख्या 04052: नई दिल्ली से 26, 29 अक्टूबर, 1 और 4 नवंबर 2024 को प्रस्थान।

गाड़ी संख्या 04051: जयनगर से 27 और 30 अक्टूबर, 2 और 5 नवंबर 2024 को प्रस्थान।

इन स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से यात्री आसानी से अपने घरों को लौट सकते हैं और त्योहार का आनंद उठा सकते हैं।