Newsभारतदिवाली-छठ से पहले इन रूट्स पर चलेंगी वंदे भारत-तेजस समेत कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

दिवाली-छठ से पहले इन रूट्स पर चलेंगी वंदे भारत-तेजस समेत कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

भारतीय रेलवे: आजकल ज्यादातर लोग नौकरी की वजह से अपने घर से दूर रहते हैं और केवल पर्व-त्योहार या खास अवसरों पर ही घर जाने का मौका पाते हैं। ऐसे में कई बार लोगों को दिवाली या छठ के दौरान घर जाने के लिए ट्रेन टिकट नहीं मिलती, या उनकी टिकट वेटिंग लिस्ट में ही रह जाती है। यात्रियों की इस भारी मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। इस बार रेलवे ने नई दिल्ली-पटना रूट पर वंदे भारत और तेजस फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। आइए जानते हैं इनका टाइम शेड्यूल।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 15, 2024 09:50 IST

इस रूट पर चलेंगी कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

दीपावली और छठ के अवसर पर यूपी-बिहार के लोग देश के विभिन्न शहरों से अपने घर त्योहार मनाने के लिए लौटते हैं। इस दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ होती है। भारतीय रेलवे ने त्योहारों पर इस भीड़ को ध्यान में रखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है। रेलवे ने पटना और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत और तेजस के साथ-साथ डीडीयू-पटना-मोकामा के रास्ते नई दिल्ली से बरौनी और जयनगर के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं।

पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने जानकारी दी कि दीपावली और छठ के मद्देनजर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसमें नई दिल्ली-पटना रूट पर वंदे भारत और तेजस स्पेशल ट्रेनें भी शामिल हैं।

यहाँ देखें ट्रेन की लिस्ट, शेड्यूल और स्टॉपेज:

वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस (नई दिल्ली-पटना)

गाड़ी संख्या 02252: नई दिल्ली से 30 अक्टूबर, 1, 3 और 6 नवंबर 2024 को प्रस्थान।
गाड़ी संख्या 02251: पटना से 31 अक्टूबर, 2, 4 और 7 नवंबर 2024 को प्रस्थान।
तेजस सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल (नई दिल्ली-पटना)

गाड़ी संख्या 02248: नई दिल्ली से 29, 31 अक्टूबर, 2 और 5 नवंबर 2024 को प्रस्थान।
गाड़ी संख्या 02247: पटना से 30 अक्टूबर, 1, 3 और 6 नवंबर 2024 को प्रस्थान।
सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस (दिल्ली-पटना)

गाड़ी संख्या 02250: दिल्ली से 24 और 31 अक्टूबर 2024 को प्रस्थान।
गाड़ी संख्या 02249: पटना से 25 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 को प्रस्थान।
फेस्टिवल स्पेशल (नई दिल्ली-बरौनी)

गाड़ी संख्या 04054: नई दिल्ली से 27, 30 अक्टूबर, 2 और 5 नवंबर 2024 को प्रस्थान।
गाड़ी संख्या 04053: बरौनी से 28 और 31 अक्टूबर, 3 और 6 नवंबर 2024 को प्रस्थान।
फेस्टिवल स्पेशल (नई दिल्ली-जयनगर)

गाड़ी संख्या 04052: नई दिल्ली से 26, 29 अक्टूबर, 1 और 4 नवंबर 2024 को प्रस्थान।
गाड़ी संख्या 04051: जयनगर से 27 और 30 अक्टूबर, 2 और 5 नवंबर 2024 को प्रस्थान।
इन स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से यात्री आसानी से अपने घरों को लौट सकते हैं और त्योहार का आनंद उठा सकते हैं।

