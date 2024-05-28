Air India की फ्लाइट के शौचालय में धूम्रपान कर रहा था शख्स, दर्ज हुआ केस

जयपुर से मुंबई जा रही Air India की फ्लाइट में धूम्रपान का मामला चर्चा में बना हुआ है जिसमें एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया।मुंबई की सहार पुलिस ने धूम्रपान के आरोप में राजस्थान के 34 वर्षीय अर्जुन राम थालोरे के खिलाफ केस दर्ज किया, हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी।

क्या है मामला?

पुलिस के अनुसार, अर्जुन थालोरे 25 मई की शाम एअर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जा रहा था । थालोरे विमान के पिछले हिस्से में बने शौचालय में धूम्रपान करने लगा जिसकी वजह से अलार्म बजने लगा और कैबिन क्रू के सदस्य तुरतं शौचालय पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलने के बाद यात्री अपनी सीट पर जा बैठा. फ्लाइट के मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद थालोरे को एअर इंडिया के सुरक्षा विभाग को सौंप दिया गया। सुरक्षा कर्मचारी उसे नजदीकी सहार पुलिस स्टेशन ले गये जहां उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 336 और विमान अधिनियम की धारा 25 (विमान में धूम्रपान) के तहत मामला दर्ज किया गया। ऐसा ही एक मामला पिछले साल भी देखने को मिला था जिसमें लंदन से मुंबई आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट में भारतीय मूल का एक अमेरिकी नागरिक धूम्रपान कर रहा था। इस शख्स के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था।