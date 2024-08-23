scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारततीसरा बच्चा होने पर माहेश्वरी समाज देगा 51 हजार रूपये

तीसरा बच्चा होने पर माहेश्वरी समाज देगा 51 हजार रूपये

राजस्थान के किशनगढ़ में अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज ने कर दिया है एक बड़ा ऐलान। दरअसल राजस्थान के किशनगढ़ में पहले 15-16 लाख की आबादी हुआ करती थी जो कि पिछले कुछ वर्षों से घटकर क़रीब 8 लाख हो गई है। जो की एक चिंता का विषय बन चुका है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 23, 2024 17:55 IST
तीसरा बच्चा होने पर माहेश्वरी समाज देगा 51 हजार रूपये
तीसरा बच्चा होने पर माहेश्वरी समाज देगा 51 हजार रूपये

राजस्थान के किशनगढ़ में अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज ने कर दिया है एक बड़ा ऐलान। दरअसल राजस्थान के किशनगढ़ में पहले 15-16 लाख की आबादी हुआ करती थी जो कि पिछले कुछ वर्षों से घटकर क़रीब 8 लाख हो गई है। जो की एक चिंता का विषय बन चुका है। 

advertisement

Also Read: Mutual Fund 2024: इस ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 20 साल में 10 लाख रुपये को 4.56 करोड़ रुपये में बदल दिया

माता-पिता को 51 हज़ार रुपए नक़द और समाज में कार्यक्रमों में विशेष सम्मान

समाज के विकास के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज के सदस्य रमेश माहेश्वरी ने बताया है कि आधुनिक जमाने में लोग मॉडर्न बन रहे हैं जिस कारण लोग एक से दो बच्चे ही पैदा करते हैं। इसका कारण पति-पत्नी दोनों का ही नौकरी करना भी है। बढ़ते ख़र्चों पर क़ाबू पाने के लिए लोग छोटे परिवार की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं जिससे जनसंख्या घटती जा रही है। इसलिए इस जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, तीसरे बच्चे को पैदा करने पर माता-पिता को 51 हज़ार रुपए नक़द और समाज में कार्यक्रमों में विशेष सम्मान दिया जाएगा। 

Also Watch: Scam Alert: क्या आपके पार्सल में ड्रग्स है?

क्या ये कदम बढ़ा पाएगा किशनगढ़ की आबादी?

अब देखना ये होगा कि क्या ये कदम बढ़ा पाएगा किशनगढ़ की आबादी? क्योंकि अब लोग आधुनिक समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं। उच्च शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं और इसे प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में क्या 51 हज़ार रुपए उन्हें तीसरा बच्चा पैदा करने पर मजबूर कर पायेंगे, क्या समाज में विशेष सम्मान की आस उन्हें जनसंख्या बढ़ाने पर आगे ला पाएगी। ये सवाल ऐसे हैं जिनका फ़िलहाल कोई जवाब नहीं हैं।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 23, 2024