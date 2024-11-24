scorecardresearch
Newsभारतमहाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत, झारखंड में हेमंत की वापसी, उपचुनाव में बीजेपी को बढ़त

महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत, झारखंड में हेमंत की वापसी, उपचुनाव में बीजेपी को बढ़त

दो राज्यों की विधानसभा और देश के 15 राज्यों में 40 विधानसभा सीटों और दो लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे शनिवार को जारी हुए। ये परिणाम लोकसभा चुनाव के बाद देश के राजनीतिक मिजाज को समझने का संकेत माने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत के साथ बीजेपी ने विपक्ष को करारा झटका दिया।

Nov 24, 2024

महाराष्ट्र में बीजेपी की महाविजय

महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके गठबंधन ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए अकेले 130 से अधिक सीटें जीतीं। इस जीत ने महाराष्ट्र में पिछले 50 साल का सियासी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां तक कि विपक्ष के लिए नेता विपक्ष बनने लायक सीटें भी नहीं बचीं। बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 26% से अधिक हो गया है, और पार्टी ने 88% स्ट्राइक रेट के साथ प्रदर्शन किया।

एनडीए के सहयोगी दलों ने भी मजबूत प्रदर्शन किया। शिंदे शिवसेना ने 57 सीटें जीतीं, जबकि अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिलीं। दूसरी ओर, कांग्रेस, उद्धव शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को तगड़ा झटका लगा।

बीजेपी की रणनीति और प्रदर्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और बीजेपी की 'परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स' का जनता पर असर साफ दिखाई दिया। पार्टी ने तीन लगातार विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा सीटें जीती हैं, जो इसे एकमात्र ऐसी पार्टी बनाती है।

मुख्यमंत्री की रेस: फडणवीस या शिंदे?

महाराष्ट्र की राजनीति में अब सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री पद को लेकर है। देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों का मानना है कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी दावेदार हैं।

झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी

झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेतृत्व वाले INDIA ब्लॉक ने जबरदस्त जीत दर्ज की। गठबंधन ने 56 सीटें हासिल कीं, जबकि एनडीए सिर्फ 24 सीटों पर सिमट गया। झारखंड ने 24 साल पुरानी परंपरा तोड़ते हुए सत्तारूढ़ पार्टी को दोबारा मौका दिया।

उपचुनावों में बीजेपी को फायदा

15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने 11 सीटों से बढ़कर 20 सीटें हासिल कीं, जबकि एनडीए को कुल 28 सीटें मिलीं। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में पार्टी का प्रदर्शन प्रभावी रहा।

क्या कहते हैं नतीजे?

महाराष्ट्र और उपचुनावों के परिणाम बीजेपी के 'सबका साथ, सबका विकास' नारे की सफलता को दर्शाते हैं। वहीं, झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपनी पकड़ मजबूत की है। कुल मिलाकर, यह चुनावी दौर बीजेपी और एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हुआ है।

Nov 24, 2024