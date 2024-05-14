चौथे चरण के बाद, महाराष्ट्र में 20 मई को लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए मतदान होना है। पांचवें चरण में चल रहे चुनाव में शामिल निर्वाचन क्षेत्र हैं- धुले, डिंडोरी, नासिक, कल्याण, पालघर, भिवंडी, ठाणे, मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर-पश्चिम, मुंबई उत्तर-पूर्व, मुंबई उत्तर-मध्य, मुंबई दक्षिण-मध्य, मुंबई दक्षिण।

लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में महाराष्ट्र में जिन प्रमुख सीटों पर मतदान होगा उनमें मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर मध्य और कल्याण शामिल हैं। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 चरण 5: मुंबई उत्तर, कल्याण, मुंबई उत्तर मध्य, 11 अन्य सीटों पर 20 मई को मतदान मुंबई उत्तर में, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस निर्वाचन क्षेत्र से अपनी शुरुआत करेंगे और उनका मुकाबला अभिनेता-राजनेता भूषण पाटिल से होगा। 2019 में, भाजपा के गोपाल सी. शेट्टी ने पूर्व अभिनेता-राजनेता उर्मिला मातोंडकर को 4.65 लाख से अधिक मतों से हराया था।

मुंबई उत्तर मध्य

मुंबई उत्तर मध्य की बात करें तो अजमल कसाब को फांसी पर चढ़ाने वाले सरकारी वकील उज्ज्वल निकम पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ से होगा। 2019 में भाजपा की पूनम महाजन ने कांग्रेस की प्रिया दत्त को 1.30 लाख से अधिक मतों के अंतर से हराया था। कल्याण में दोनों शिवसेना के बीच मुकाबला होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना ने उनके बेटे डॉ. श्रीकांत शिंदे को शिवसेना (यूबीटी) की वैशाली दारकेकर-राणे के खिलाफ खड़ा किया है, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की पूर्व नेता हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में डॉ. श्रीकांत शिंदे ने 3.44 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी।