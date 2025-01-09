महाकुंभ 2025: FASTag इनेबल्ड पार्किंग सिस्टम से पाएं आसान पार्किंग और सस्ता पेट्रोल

महाकुंभ 2025 के मद्देनजर प्रयागराज में बड़ी सुविधाओं का ऐलान किया गया है। तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए पार्क+ ऐप ने एक स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम पेश किया है, जिससे अब वाहन मालिक पार्किंग की जगह आसानी से ढूंढ सकते हैं, उसे बुक कर सकते हैं, और फास्टैग के माध्यम से पार्किंग शुल्क का भुगतान भी कर सकते हैं।

FASTag Enabled Parking System: कैसे मिलेगा फायदा?

इस सिस्टम की मदद से महाकुंभ 2025 में आने वाले लोग आसानी से सरकार द्वारा स्वीकृत पार्किंग स्थलों में अपनी कार पार्क कर सकेंगे। पार्क+ ऐप के जरिए, वे पहले से पार्किंग स्थान बुक कर सकते हैं और बिना किसी नकद लेन-देन के फास्टैग से भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा पार्किंग के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचाती है और यात्री का समय बचाती है।

कैसे काम करेगा पार्क+ ऐप?

महाकुंभ में सुरक्षित पार्किंग स्थल की खोज और बुकिंग के लिए महाकुंभ तीर्थयात्रियों को पार्क+ ऐप डाउनलोड करना होगा। यह ऐप आपको प्रयागराज में अलग-अलग पार्किंग क्षेत्रों, जैसे नवप्रयागम्, टेंट सिटी, कृषि संस्थान, और सरस्वती हाई-टेक सिटी में बुकिंग की सुविधा प्रदान करेगा। इन पार्किंग क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक वाहनों की क्षमता होगी और सभी पार्किंग स्थानों पर फास्टैग इनेबल्ड पेमेंट की सुविधा उपलब्ध होगी।

सस्ता पेट्रोल और अन्य सुविधाएं

महाकुंभ में आने वाले पार्क+ ऐप यूजर्स को “प्रयागराज का सबसे सस्ता पेट्रोल” मिलेगा, क्योंकि इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों से साझेदारी की गई है। इसके अलावा, पार्किंग क्षेत्रों में 24x7 सुरक्षा, CCTV निगरानी, और गार्ड की तैनाती होगी।

सिर्फ इतना ही नहीं, पार्किंग क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए चार्जिंग स्टेशन और हर पार्किंग क्षेत्र में दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तीर्थयात्रियों को गर्म चाय और एफ एंड बी सुविधाओं का भी आनंद मिलेगा। साथ ही, शौचालय, चिकित्सा सहायता, और वाहन रखरखाव की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

ज्यादा वाहन आने की उम्मीद

महाकुंभ 2025 में लगभग 40 करोड़ तीर्थयात्रियों की भागीदारी होने की संभावना है, और अनुमान है कि 41 दिनों के भीतर 25 लाख से ज्यादा वाहन प्रयागराज पहुंचेंगे। ऐसे में पार्क+ ऐप इस भारी संख्या में वाहनों के पार्किंग प्रबंधन में अहम भूमिका निभाने जा रहा है।

इस स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए, तीर्थयात्री बिना किसी परेशानी के पार्किंग की व्यवस्था और भुगतान कर सकते हैं, जिससे उनकी यात्रा और भी आरामदायक हो जाएगी।