लेट नाइट पार्टी, इनोवा में लॉन्ग ड्राइव, और फिर जो हुआ वो भयानक था

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीते सोमवार रात हुए भयानक सड़क हादसे में 6 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक छात्र अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इस घटना से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सभी 7 छात्र एक कमरे में पार्टी करते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के बाद सभी छात्र नई इनोवा कार में लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। कार की रफ्तार तेज थी, जिससे वह अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 15, 2024 13:38 IST

घटना स्थल का दृश्य

यह हादसा देहरादून के ओएनजीसी चौक पर रात करीब डेढ़ बजे हुआ, जहां ट्रक से टकराते ही इनोवा पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 6 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 3 लड़कियां और 3 लड़के शामिल थे। वहीं, एकमात्र बचे छात्र सिद्धेश अग्रवाल (25) की हालत नाजुक है और उसे शहर के सिनर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसे का भयावह मंजर

इस भयानक हादसे का दृश्य देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इनोवा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, कार के अंदर शव बुरी तरह से फंसे हुए थे, और सीटों पर खून फैला हुआ था। छात्रों के बॉडी पार्ट्स सड़क पर बिखरे हुए थे, जो हादसे की भयावहता को बयां कर रहे थे।

हादसे में मृतक छात्रों की पहचान

इस हादसे में जान गंवाने वाली लड़कियों में गुनीत (19), नव्या गोयल (23) और कामाक्षी (20) शामिल हैं, जो देहरादून के अलग-अलग इलाकों की निवासी थीं। वहीं, मृतकों में शामिल तीन लड़कों में कुणाल कुकरेजा (23), अतुल अग्रवाल (24), और ऋषभ जैन (24) थे। इनमें से कुणाल हिमाचल प्रदेश के चंबा से थे, जबकि अन्य सभी छात्र देहरादून के निवासी थे। सातवां छात्र सिद्धेश अग्रवाल (25) अभी अस्पताल में भर्ती है।

हादसे से पहले का वायरल वीडियो

सोमवार रात हुए इस दुखद हादसे से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया कि यह वीडियो हादसे में बचे छात्र सिद्धेश अग्रवाल के फोन से मिला है। वीडियो में सभी छात्र एक कमरे में नाचते-गाते और खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं।

