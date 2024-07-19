महाराष्ट्र में ‘लाडका भाऊ योजना’, हर महीने युवाओं को मिलेंगे पैसे 

महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार ने निकाली है नई स्कीम। इससे उनका उद्देश्य आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं के दिल में शायद अपनी जगह बनाना है। बीजेपी-शिवसेना और एनसीपी की सरकार ने योजना को 'लाडका भाऊ योजना' (Ladka Bhau Yojana) नाम दिया है जिसको हिंदी में 'लाड़ला भाई योजना' (Ladla Bhai Yojana) कह सकते हैं। इस योजना के तहत नौजवानों को उनकी शैक्षिक योग्यता के हिसाब से हर माह 6 से 10 हजार रुपये तक की स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड देने को कहा गया है।

लाडका भाऊ योजना में किसको कितने रुपए मिलेंगे :

•⁠ ⁠12वीं पास छात्रों को हर महीने 6 हजार रुपये

•⁠ ⁠डिप्लोमा किए हुए नौजवानों को हर महीने 8 हजार रुपये

•⁠ ⁠ग्रेजुएट नौजवानों को हर महीने 10,000 रुपय

लाडका भाऊ योजना का लाभ उठाने की शर्तें :

इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा - युवाओं को किसी फैक्ट्री में एक साल तक अप्रेंटिस के तौर पर काम करना होगा, युवा इस योजना के तहत किसी फैक्ट्री में काम करेंगे मगर उनको इस काम के पैसे राज्य सरकार देगी , इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं की उम्र 18 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए।

मिल सकती है नौकरी :

योजना के अंतर्गत युवा को अप्रेंटिसशिप पूरी करने के लिए फैक्ट्री से एक प्रमाणपत्र भी मिलेगा और अगर फैक्ट्री को काम पसंद आता है तो वो उस युवा को अपने फैक्ट्री में नौकरी भी दे सकती है। फैक्ट्री चाहे तो सरकार से मिलने वाली स्टाइपेंड के अलावा अलग से भी पैसे दे सकती है। बता दें कि ये स्टाइपेंड सिर्फ़ 6 महीने के लिए ही मिलेगा और मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना के तहत इस स्कीम का लाभ नौजवान सिर्फ एक बार ही ले सकता है।

लाड़ली बहन योजना :

इस योजना से पहले महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले महिलाओं के लिए 'माझी लाडकी बहिन योजना' (Majhi Ladki Bahin Yojana) या लाड़ली बहन योजना (Ladli Bahan Yojana) शुरू की थी। इस स्कीम से आर्थिक स्थिति से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिये जाएँगे।