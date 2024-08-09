जानिए Rajay Sabha MP Jaya Bachchan और सभापति Jagdeep Dhankhar के बीच क्यों छिड़ी बहस? राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज!!

शुक्रवार को राज्यसभा में Jaya Bachchan की टिप्पणी पर बड़ा हंगामा हो गया था और सभापति Jagdeep Dhankhar भड़क उठे थे। इसपर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और नेता सदन जेपी नड्डा ने निंदा प्रस्ताव दिया है। मगर आख़िर ऐसा क्या हुआ कि छिड़ गई जया बच्चन और जयदीप धनकड़ के बीच टक्कर?

टोन पर आपत्ति

संसद में राज्यसभा के काम-काज के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई। दरअसल सभापति धनखड़ ने सपा सांसद को "जया अमिताभ बच्चन” कहकर संबोधित किया था। इस पर जया ने कहा- “मैं कलाकार हूं। बॉडी लैंग्वेज समझती हूं। एक्सप्रेशन समझती हूं। मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है” और जया की इस बात से सभापति धनखड़ नाराज हो गए।

सभापति जगदीप धनखड़

सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा- “आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप जानती हैं कि एक एक्टर को डायरेक्टर कंट्रोल करता है। मैं हर दिन अपनी बात दोहराना नहीं चाहता। हर दिन मैं स्कूली शिक्षा नहीं देना चाहता।” सभापति धनखड़ ने आगे कहा कि, “आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं। इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सेलिब्रिटी हों या कोई और, आपको डेकोरम बनाकर करना होगा। आप सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रही हैं।” बहस के बाद सभापति धनखड़ ने राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। वहीं दूसरी ओर, लोकसभा की कार्यवाही भी अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई।

हंगामा

राज्यसभा में जया और सभापति धनखड़ के बीच हुए इस विवाद के दौरान हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाए और राज्यसभा से वॉकआउट कर निकले और फिर लंच ब्रेक हो गया। जया बच्चन ने बाहर निकलकर मीडिया से कहा- “जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने (सभापति ने) माइक बंद कर दिया। वे हर बार असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके सेलिब्रिटी होने से मुझे परवाह नहीं है। मैं उनसे परवाह करने के लिए नहीं कह रही हूं। मुझे माफी चाहिए।”बात ये है कि जया बच्चन सदन में खुद को 'जया अमिताभ बच्चन' कहे जाने पर नाराज हैं। 22 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में इस मुद्दे पर जया और सभापति के बीच इससे पहले भी दो बार विवाद हुए हैं। जया बच्चन का कहना है कि महिलाओं की अपनी पहचान होती है। उनको पति के नाम के साथ संबोधित करने की जरूरत नहीं है।