Kisan Samman Nidhi: किसान सम्मान निधि की राशि 4000 रूपये और बढ़ाएगी सरकार

गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में एक रैली के दौरान कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि को 4000 रूपये और बढ़ाएगी। इससे जम्मू-कश्मीर के किसानों को हर साल 10,000 रूपये मिल सकेंगे। अभी केंद्र की तरफ से 6000 रूपये मिलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली के दौरान ये बात कही। पिछले बजट में केंद्र सरकार ने किसानों सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के तहत 17वीं किस्त जारी की थी

जून 2024 में, प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के तहत 17वीं किस्त जारी की थी। ₹20,000 करोड़ की राशि 92.6 मिलियन किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। सरकार का दावा है कि इस किस्त के साथ, योजना की शुरुआत से लेकर अब तक लाभार्थियों को ट्रांसफर की गई कुल राशि ₹3.24 लाख करोड़ से अधिक हो गई है।

लोकसभा चुनाव से दो महीने पहले प्रस्तुत वोट-ऑन-अकाउंट बजट के दौरान, विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई थी कि सरकार इस योजना के लिए आवंटन में वृद्धि करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था।