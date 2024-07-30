कीट विश्वविद्यालय को मिला UN ECOSOC का विशेष परामर्शदात्री दर्जा

कीट डीम्ड विश्वविद्यालय को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (UN ECOSOC) द्वारा विशेष परामर्शदात्री का प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में विश्वविद्यालय के महत्त्वपूर्ण योगदान के चलते इसे यह मान्यता मिली है। 476 आवेदनों में से, कीट सहित केवल 19 संगठनों को यह सम्मान मिला। 23 जुलाई, 2024 को न्यूयॉर्क में UN मुख्यालय में आयोजित बैठक में यह दर्जा प्रदान किया गया। इस मान्यता से कीट की UN के एजेंडा 2030 और SDG के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। विशेष परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त करना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, जो कीट को वैश्विक स्तर पर चुनिंदा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की श्रेणी में स्थान देता है।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

इसके अतिरिक्त, कीट ने UN वालंटियर्स (UNV) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भागीदारी कीट छात्रों को UN एजेंसियों के साथ काम करने का अवसर प्रदान करेगी, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विकास में मूल्यवान पेशेवर अनुभव प्राप्त होगा। यह पहल दक्षिण एशिया में किसी भी निजी विश्वविद्यालय के लिए पहली है।

ACYPL

अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स (ACYPL) ने भी कीट और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (कीस) के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। ACYPL अंतर्राष्ट्रीय समझ और कूटनीति को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है और इसके कार्यक्रमों में 129 देशों के 8,900 से अधिक मार्गदर्शक शामिल हैं।

कीट और कीस के संस्थापक Dr. Achyuta Samant

कीट और कीस के संस्थापक डॉ. अच्युत सामंत ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "यह गर्व की बात है कि कीट भारत का एकमात्र व्यावसायिक/तकनीकी विश्वविद्यालय है, जिसने UN ECOSOC का विशेष परामर्शदात्री दर्जा हासिल किया है। साथ ही, कीस को भी यह प्रतिष्ठित दर्जा मिला है।" उन्होंने यह भी बताया कि कीट दक्षिण एशिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है, जिसे UNV इंटर्नशिप के लिए छात्रों को जोड़ने का दर्जा मिला है। ACYPL के सहयोग से कीट और कीस को दुनिया भर के राजनीतिक राजनयिकों और नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिलेगा।

