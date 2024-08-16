KHEL KHEL MEIN, STREE 2 और VEDAA: बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट



सिनेमा लवर्स के लिये ये लॉन्ग वीकेंड होगा एंटरटेंमेंट से भरपूर, क्यूंकी इस वीकेंड 1 नहीं 2 नहीं बलकी 3 फिल्में रिलीज हुईं हैं। जिसमें Akshay Kumar की फिल्म KHEL KHEL MEIN, Rajkummar Rao और Shraddha Kapoor की फिल्म Stree 2 और John Abraham की फिल्म Vedaa रिलीज हुई है। तीनो ही फिल्मो को अच्छे और पॉज़िटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं, इस आरटिकल में जानिए किस फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की।

“KHEL KHEL MEIN” ने पहले दिन 5.23 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया

Akshay Kumar की फिल्म KHEL KHEL MEIN ने पहले दिन 5.23 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है और लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। मुदस्सर अजीज़ के निर्देशन में बनी फिल्म ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज़ हुई है और Word of Mouth से दर्शकों के बीच यह बहुत जल्दी लोकप्रिय हो रही है। फिल्म वीकेंड और रकक्षा बंधन के त्योहार पर अच्छी कामाई कर सकती है जिससे लंबे वीकेंड के लिए सफलता की उम्मीद है।

फिल्म 15 अगस्त 2024 को पूरे देश में रिलीज़ की गई

फिल्म में अक्षय कुमार, वाणी कपूर, तापसी पन्नू, फरदीन खान, अम्‍मी विर्क, प्रग्‍या जैसवाल और आदित्य सील ने अभिनय किया है। इस फिल्म ने दर्शकों को खुशी से भर दिया है और यह एक मजेदार देखने वाली फिल्म बन गई है। इसके वायरल गानों और ट्रेलर ने भी फिल्म को और लोकप्रिय बना दिया है।

यह फिल्म टी-सीरीज़ फिल्म्स, वाकाओ फिल्म्स और केकेएम फिल्म प्रोडक्शन द्वारा बनाई गई है। फिल्म 15 अगस्त 2024 को पूरे देश में रिलीज़ की गई है।

STREE 2 ने पहले दिन 76 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया

राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है, फिल्म ने पहले दिन में ही मैसिव 76 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि Stree 2 एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है जिसमें राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर के अलावा पंकज त्रिपाठी, अपारशक्ती खुराना और अभिषेक बनर्जी भी हैं, फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से शानदार रिसपोन्स मिल रहा है। फिल्म मे हैं 2 बडे कैमियो रोल्स, अक्षय कुमार और वरुण धवन ने भी फिल्म में अहम भूमिका निभाई है, जिसने Stree 3 की तरफ भी हिंट दिया है अमर कौशिक के निर्देशन नें बनी ये फिल्म Stree 1 का सीकुअल है, जहां पहले पार्ट ने पहले दिन 6 करोड़ की कमाई की थी वहीं पार्ट 2 ने बडी छलांग मारी है और 76 करोड़ की कामाई की है।

जॉन अब्राहम की Vedaa ने पहले दिन 6 करोड़ का कलेक्शन किया

निख‍िल आडवाणी के डायरेक्‍शन में बनी फिल्म 'वेदा' ने पहले दिन पर गुरुवार को 6.30 करोड़ रुपये का नेट कलेक्‍शन किया है। इसमें से हिंदी में 6.28 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। जॉन अब्राहम और शरवरी वाघ मेन किरदार में हैं, अभिषेक बनर्जी और आशीष विद्धयार्थी भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं, फिल्म स्चची घटनाओं पर आधारित है और ये एक एक्‍शन-ड्रामा फिल्म है. फिल्म को अच्छे आर बुरे दोनों ही रिव्यूज़ आ रहे हैं, देखना होगी कि फिल्म इस लॉन्ग वीकेंड पर कितना कलेक्शन करती है।

