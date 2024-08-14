Kangana Ranaut Emergency Trailer: 'गूंगी गुड़िया अब बोलने लगी है', पढ़िए देश के सबसे विवादास्पद दौर की झलक

भारतीय सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री Kangana Ranaut एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वो अपनी आगामी फिल्म 'Emergency' के ट्रेलर को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म 1975 में भारत में लगे आपातकाल (इमरजेंसी) के दौरान की घटनाओं पर आधारित है। ट्रेलर ने दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है और कंगना रनौत के अभिनय को लेकर काफी प्रशंसा और विरोध भी किया जा रहा है। फिल्म 'इमरजेंसी' की कहानी भारत के इतिहास के सबसे विवादास्पद और संवेदनशील समय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। 1975 में देश में लागू किए गए आपातकाल की घोषणा ने देश को हिला कर रख दिया था। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लिए गए कठोर निर्णय और देशभर में लागू किए गए नियम-कानूनों ने जनता में असंतोष पैदा कर दिया था। फिल्म में उस समय की राजनीतिक हलचल, सत्ता के संघर्ष और जनता के अधिकारों की लड़ाई को बखूबी चित्रित किया गया है। लंबे वक्त से कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' का इंतजार दर्शकों को है। एक्ट्रेस ने काफी वक्त पहले ऐलान किया था कि वो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाती नजर आएंगी। भारत में 1975 में लगे आपातकाल के काले वक्त की कहानी को कंगना रनौत पर्दे पर उतारने के लिए तैयार हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें कंगना दमदार अंदाज में नजर आ रही हैं।

रिलीज हुआ इमरजेंसी का ट्रेलर

'इमरजेंसी' के ट्रेलर की शुरुआत इंदिरा गांधी के रूप में कंगना रनौत की एंट्री से होती है। उनके बारे में कहा जाता है कि 'जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक।' इसके बाद इंदिरा की राजनैतिक जिंदगी में दाखिल होती हैं। उसके पिता जवाहरलाल नेहरू को उससे तकलीफ है कि पहले वो उनसे सीखा करती थीं और अब उन्हें ही सिखाना चाहती हैं। वहीं विपक्ष में बैठे लोगों का कहना है कि 'गूंगी गुड़िया ने अपने बाप को नीचे गिराकर उसकी कुर्सी को हड़पा है। परिवार में कलेश, विपक्ष के सवाल और देश की मुश्किलों के बीच चारों तरफ से फंसी इंदिरा के लिए अपने इमोशन्स को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। उनका पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का फैसला, अटल बिहारी वाजपेयी और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से बातचीत की झलक इस ट्रेलर में देखने मिलती है। अपने शासन में इंदिरा गांधी कमाल कर ही रही थीं कि उन्हें लोगों ने घेरना शुरू किया। अपने सामने आए चैलेंज और अपने निर्णयों के जाल में खुद को फंसते देख उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसे लोकतंत्र के लिए काला काल कहा गया। ट्रेलर में आप संजय गांधी के किरदार को भी देखेंगे, जो इंदिरा के राज के बीच अपने अलग निर्णय ले रहे हैं। संजय कोर्ट, अखबार, प्रिंटिंग प्रेस समेत हर जगह को बंद करवा रहे हैं। वहीं इंदिरा खुद को कैबिनेट बताकर एक बड़े फैसले पर साइन कर देती हैं। तब शुरू होता है इमरजेंसी का काला वक्त, जिसने 'लोकतंत्र का गला घोंट दिया था'। जब चारों तब इंदिरा के खिलाफ नफरत का माहौल बढ़ने लगता है तो वो कहती हैं कि इस देश से उन्हें नफरत के अलावा कुछ नहीं मिला है।

संगीत और सिनेमैटोग्राफी भी काफी आकर्षक

फिल्म का संगीत और सिनेमैटोग्राफी भी काफी आकर्षक और प्रभावशाली है। संगीतकारों ने उस समय के माहौल को ध्यान में रखते हुए संगीत तैयार किया है, जो फिल्म की कहानी को और भी सजीव बनाता है। सिनेमैटोग्राफी भी बेहतरीन है, जिसने फिल्म के हर दृश्य को वास्तविकता के करीब ला दिया है।

प्रतिक्रिया और अपेक्षाएं

ट्रेलर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। दर्शकों ने कंगना के इस नए अवतार की काफी प्रशंसा की है और फिल्म से बड़ी उम्मीदें हैं। आलोचक भी ट्रेलर को देखकर फिल्म की सराहना कर रहे हैं और इसे कंगना की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं।

कब रिलीज होगी ये फिल्म?

'इमरजेंसी' का ट्रेलर काफी रोमांच भरा है। ट्रेलर वीडियो बता रहा है कि कंगना रनौत इंदिरा गांधी की कहानी को अलग नजर से पर्दे पर रखने वाली है। अब वो इंदिरा को अपनी फिल्म के जरिए महान दिखाती हैं या व‍िलेन ये देखने वाली बात है। उनका लुक और डायलॉग डिलीवरी काफी दिलचस्प है। फिल्म में कंगना रनौत के साथ श्रेयस तलपड़े, अनुपम खेर, मिलिंद सोमन, महिमा चौधरी और अन्य हैं। दिवंगत एक्टर सतीश कौशिक भी अहम रोल में इसमें दिखेंगे। 6 सितंबर 2024 को 'इमरजेंसी' सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उम्मीद की जा सकती हैं कि बॉक्स ऑफिस पर लंबे वक्त से सूखा देख रहीं कंगना को इस फिल्म से नई शुरुआत करेगी।