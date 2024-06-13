Switzerland के Zurich airport की तरह दिखेगा जे़वर का एयरपोर्ट

scorecardresearch
उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी ज़ोर-शोर से ज़ेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य करने में अग्रसर है। वह ज़ेवर एयरपोर्ट को स्विट्ज़रलैंड के ज़्यूरिख़ एयरपोर्ट के तरह दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट बनाने के मक़सद में जुटे हुए हैं।

प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 13, 2024 20:03 IST
उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी ज़ोर-शोर से ज़ेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य करने में अग्रसर है। वह ज़ेवर एयरपोर्ट को स्विट्ज़रलैंड के ज़्यूरिख़ एयरपोर्ट के तरह दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट बनाने के मक़सद में जुटे हुए हैं। ज़ेवर एयरपोर्ट ना सिर्फ़ देश बल्कि विदेश में भी जाना जायेगा। ज़ेवर एयरपोर्ट के बनने से नोएडा व ग्रेटर नोएडा के समीप सुविधाएँ बढ़ जायेंगी साथ ही लोगों को भारी मात्रा में रोज़गार भी मिलेगा।

ट्रांजिट हब के रूप

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि ज़ेवर एयरपोर्ट को सारी सुविधाएँ मिले तथा ये सबसे अच्छा एविएशन हब बने इसलिए ज़ेवर से पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए विमानों की संख्या अच्छी मात्रा में रखी जायेगी जिससे ज़ेवर एयरपोर्ट हर जगह से जुड़ सके। बता दें कि भारत में अब्भी तक ऐसा कोई भी एयरपोर्ट नहीं बना है जो ट्रांजिट हब के रूप में भी कार्य करता हो।

सरकार का लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य है कि ज़ेवर एयरपोर्ट को दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट की श्रेणी में जगह मिले जिसके चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के औद्योगिक विकास प्राधिकरण यहाँ के आस-पास सुविधाएँ बढ़ाने में जुटे हुए हैं और रोज़गार भी बढ़ रहा है। एयरपोर्ट पर भी हैंडलिंग स्टाफ़, कंसलटेंट नियुक्त कर रहें हैं। जो लोग यहाँ काम करने की रुचि रखते हैं वो ऑनलाइन ई-निविदा के ज़रिये भी आवेदन कर सकते हैं। प्रशासन इस बात को मधेनज़र रखते हुए कि इस एयरपोर्ट को वैश्विक स्तर पर लाना है और सबसे अलग सब सुविधाओं को प्राप्त करना है, कार्य कर रहा।

