JEE Mains Paper 2 Results 2024: कब आने वाला है रिजल्ट, यहां मिलेगी जानकारी

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) शीघ्र ही JEE Main Paper 2, सत्र 1, 2024 के परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रही है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा – मुख्य 2024 के जनवरी सत्र के प्रतिभागी अपने स्कोरकार्ड एनटीए जेईई की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर देख सकते हैं। बीआर्क और बीप्लानिंग (पेपर 2ए और पेपर 2बी) के लिए परीक्षा 24 जनवरी (दूसरी पाली) को आयोजित की गई थी, जबकि बीई/बीटेक (पेपर 1) के लिए, यह 27 जनवरी से 1 फरवरी, 2024 तक अलग-अलग तारीखों पर हुई थी। देश और विदेशी शहरों में कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गईं। जेईई मेन 2024 परीक्षा में सफलता प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के द्वार खोलती है, परीक्षा के अंक चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के अनुसार, परीक्षा के लिए पंजीकृत 74,002 उम्मीदवारों में से 55,493 उम्मीदवार जेईई मेन 2024 पेपर 2 परीक्षा के लिए उपस्थित हुए।

जेईई मेन्स रिजल्ट 2024 कैसे चेक करें

29 फरवरी, 2024 तक, जेईई मेन पेपर 2 स्कोरकार्ड जनवरी सत्र 2024 जारी नहीं हुआ है। उपलब्ध होने पर, इन चरणों का पालन करें:

1. एनटीए जेईई मेन की आधिकारिक साइट - jeemain.nta.ac.in पर जाएं

2. "जेईई मेन 2024 सत्र 1 पेपर 2 स्कोरकार्ड" लिंक ढूंढें

3. क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें

4. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए प्रिंटआउट लें।

स्कोरकार्ड जांचने के लिए सीधा लिंक

इसके अलावा, शेड्यूल के अनुसार, एनटीए 4 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2024 तक सत्र 2 परीक्षाओं के लिए जेईई मेन्स 2024 आयोजित करेगा। मूल रूप से, परीक्षा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2024 तक होने वाली थी। अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार जेईई मेन्स 2024 की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।