JEE Advanced 2024 के नतीजे जल्द घोषित किए जाएंगे। यहां देखें पूरी जानकारी

संयुक्त प्रवेश परीक्षा - एडवांस्ड (JEE Advanced) 2024 का आयोजन 26 मई को पहले सत्र में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरे सत्र में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया गया। इस परीक्षा का प्रश्नपत्र जारी कर दिया गया है और यह आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर उपलब्ध है।

जेईई एडवांस 2024 की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम 9 जून, 2024 को जारी किए जाएंगे। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी नवीनतम अपडेट के लिए जेईई एडवांस 2024 की आधिकारिक वेबसाइट पर कड़ी नजर रखें।

इस बीच, छात्रों ने जेईई एडवांस्ड 2024 के पेपर को मध्यम से कठिन पाया, लेकिन आसान नहीं। गणित सेक्शन को आसान से मध्यम, रसायन विज्ञान को मध्यम और भौतिकी को अपेक्षाकृत कठिन माना गया।

जेईई एडवांस्ड 2024 और उसके बाद होने वाले आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट (एएटी) 2024 की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं:

31 मई: छात्रों की प्रतिक्रिया पत्रक जारी की जाएंगी।

2 जून: अनंतिम उत्तर कुंजी उपलब्ध होगी।

2-3 जून: अभ्यर्थी अनंतिम उत्तरों पर आपत्तियां उठा सकते हैं।

9 जून: जेईई एडवांस 2024 की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे।

9-10 जून: आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट (एएटी) 2024 के लिए पंजीकरण।

12 जून: एएटी 2024 सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

14 जून: एएटी 2024 के परिणाम घोषित किए जाएंगे।

JOSAA 2024 की डिटेल्स

संयुक्त सीट आवंटन (JoSAA) 2024 प्रक्रिया 10 जून को शाम 5 बजे शुरू होगी। इस प्रक्रिया से शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए 118 संस्थानों में प्रवेश मिलेगा, जिसमें 23 आईआईटी, 31 एनआईटी, आईआईईएसटी शिबपुर, 26 आईआईआईटी और 38 अन्य सरकारी वित्तपोषित तकनीकी संस्थान (जीएफटीआई) शामिल हैं। जेईई एडवांस्ड 2024 में रैंक हासिल करने वाले छात्र आईआईटी में सीट के लिए संयुक्त सीट आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। सभी पात्र उम्मीदवारों को एक ही मंच के माध्यम से पाठ्यक्रमों और संस्थानों के अपने पसंदीदा विकल्प भरकर इस प्रक्रिया में भाग लेना होगा।

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार जेईई एडवांस 2024 की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।