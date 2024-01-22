Jadavpur University: प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्क्रीनिंग को लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी में तनाव

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 22, 2024 16:49 IST
प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्क्रीनिंग को लेकर सोमवार को जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में तनाव फैल गया
प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्क्रीनिंग को लेकर सोमवार को जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में तनाव फैल गया

अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्क्रीनिंग को लेकर सोमवार को कोलकाता के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय (JU) परिसर में तनाव फैल गया। तनाव तब शुरू हुआ जब वामपंथी संघ से जुड़े छात्रों के एक समूह ने कथित तौर  प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की लाइव स्क्रीनिंग का विरोध करना शुरू कर दिया, लाल झंडे दिखाए और 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे भी लगाए। वहीं, लाइव स्क्रीनिंग के पक्ष में छात्रों का दूसरा समूह कथित तौर पर 'जय श्री राम' के नारे लगाने लगा। छात्रों के दो गुटों के बीच नोकझोंक भी हुई। 

Also Read: Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में श्रीराम मंदिर के साथ इन जगहों के भी करें दर्शन

 टीचर्स ने किया बीच बचाव

टीचर्स और कर्मचारियों ने छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर के भीतर तनाव पैदा करने से परहेज करने के लिए मनाना शुरू कर दिया। उस प्रक्रिया में एक सुरक्षाकर्मी के सिर पर चोट लग गई। लाइव स्क्रीनिंग के मुख्य आयोजक 'जेयू स्टूडेंट्स' के बैनर तले छात्रों ने परिसर में 'ग्रीन-ज़ोन' के भीतर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शांतिपूर्ण स्क्रीनिंग आयोजित करने की तैयारी कर रहे थे, तो वामपंथी यूनियनों से जुड़े छात्रों ने उन पर हमला किया और कई आयोजकों की पिटाई की। पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी पहले ही जेयू कैंपस के पास पहुंच चुकी थी। पुलिस दल ने विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर स्थिति को संभाल लिया। 

जेयू में तनाव की आशंका बढ़ने लगी थी

जेयू में तनाव की आशंका तब से बढ़ने लगी थी जब छात्रों के एक ग्रुप ने विश्वविद्यालय परिसर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। वामपंथी छात्र संघ शुरू से ही इस आधार पर इसका विरोध कर रहा है कि इस स्क्रीनिंग से परिसर के भीतर धर्मनिरपेक्ष माहौल में बाधा आ सकती है।

