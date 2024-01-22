scorecardresearch
NewsभारतAyodhya Ram Mandir: अयोध्या में श्रीराम मंदिर के साथ इन जगहों के भी करें दर्शन

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में श्रीराम मंदिर के साथ इन जगहों के भी करें दर्शन

New Delhi ,UPDATED: Jan 22, 2024 16:38 IST
22 जनवरी 2024 के बाद भगवान श्रीराम के मंदिर को देखने के लिए आम श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे
22 जनवरी 2024 के बाद भगवान श्रीराम के मंदिर को देखने के लिए आम श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे

अयोध्या का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व है। यह स्थान भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है। सदियों बाद इसी नगरी में एक बार फिर भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी 2024 के बाद भगवान श्रीराम के मंदिर को देखने के लिए आम श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। इस भव्य मंदिर को देखने की इच्छा करोड़ों देशवासियों के मन में है। इसलिए आयोध्या में भक्तों का जमघट रहेगा। अगर आप भी इस पवित्र धाम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुँच रहे हैं तो श्रीराम मंदिर दर्शन के बाद आप समय निकलकर कुछ और भी जगहें विजिट कर सकते हैं। इससे आपकी यात्रा और भी यादगार बन जाएगी। 

राम कथा पार्क 

रामकथा पार्क बहुत ही खूबसूरत है। यहां अनेक तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। सुबह से लेकर रात तक यहां सैकड़ों लोग विजिट करते हैं। यहाँ ओपन एयर थियेटर के माध्यम से नाटक, म्यूजिक, डांस जैसी कलाओं का अद्भुत आनंद लिया जा सकता है। 

राजा मंदिर 

अयोध्या में ही सरयू नदी के तट पर स्थित राजा मंदिर अद्भुत सौन्दर्यमयी मंदिर है। मंदिर से जुडी कई पौराणिक कहानियां हैं। मंदिर में कई हिंदू देवी-देवताओं की आश्चर्यजनक रूप से नक्काशीदार मूर्तियां हैं, जो रेशमी कपड़ों और समृद्ध आभूषणों से सुसज्जित हैं। आप यहाँ नदी में  मंदिर का खूबसूरत प्रतिबिम्ब देख सकते हैं और डुबकी लगा सकते हैं। 

कनक मंदिर 

अयोध्या का कनिक मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। यहां सोने से चित्रकारी और वास्तुकला की गयी है। सोने या स्वर्ण को ही कनक कहा जाता है। इसलिए इस मंदिर का नाम कनक भवन मंदिर है। इसका सौंदर्य बहुत ही मनमोहक है। यहां भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां सुशोभित हैं। 

हनुमानगढ़ी 

जहां प्रभु राम होंगे वहां उनके अनन्य भक्त हनुमान जी भी होते हैं। अयोध्या में भी भगवान श्री हनुमान का सुप्रसिद्ध मंदिर है। अयोध्या के मध्य में स्थित, 76 सीढ़ियां हनुमानगढ़ी तक जाती हैं जो उत्तर भारत में हनुमान जी के सबसे लोकप्रिय मंदिर परिसरों में से एक हैं। यह एक प्रथा है कि राम मंदिर जाने से पहले सबसे पहले भगवान हनुमान मंदिर के दर्शन करने चाहिए।

Jan 22, 2024