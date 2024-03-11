क्या वाकई में Amazon पर 60,000 रुपये से कम कीमत में मिल रहा है iPhone 14?

यदि आप अपना पहला आईफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको Amazon पर नई सेल देखनी चाहिए। iPhone 14, जो अब लगभग एक साल पुराना है, अमेज़न पर भारी छूट पर बिक रहा है। iPhone 14 को अमेज़न पर 60,000 रुपये से कम में लिस्ट किया गया है, लेकिन एक्सचेंज और बैंक ऑफर के साथ, आप डिवाइस को 50,000 रुपये से कम में भी प्राप्त कर सकते हैं।

यहां बताया गया है कि डील कैसे काम करती है

iPhone 14 को Amazon पर 58,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। फोन को पहले 65,999 रुपये में बेचा जाता था। इसके अतिरिक्त, अमेज़ॅन आपको अपने पुराने फोन को नए के बदले बदलने की सुविधा भी देगा। इसके अतिरिक्त, यदि आपके पास व्यापार करने के लिए iPhone 13 है, तो आप 27,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। और अगर आप एक्सिस बैंक कार्डधारक हैं, तो आपके लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत की छूट है। यह आपके फ़ोन को अपग्रेड करने और नवीनतम iPhone मॉडल पर महत्वपूर्ण बचत का आनंद लेने का एक शानदार अवसर है।

आईफोन 14: स्पेसिफिकेशन

Apple iPhone 14 एक पावरफुल और फीचर से भरपूर स्मार्टफोन है। इसमें पतले बॉर्डर के साथ शानदार 6.1-इंच सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है, जो जीवंत दृश्य पेश करता है। यह डिस्प्ले रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला दिखा सकता है और एचडीआर सामग्री का समर्थन करता है, जो 1200-नाइट चमक के साथ एक उज्ज्वल और रंगीन छवि प्रदान करता है। इसमें सुरक्षित अनलॉकिंग के लिए फेस आईडी भी है।

हुड के तहत, iPhone 14 A15 बायोनिक चिप द्वारा संचालित है, जो वास्तव में तेज़ और कुशल है। आप इसे 128GB, 256GB, या 512GB जैसे विभिन्न स्टोरेज विकल्पों के साथ प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपके पास अपनी फ़ाइलों और ऐप्स के लिए पर्याप्त जगह हो। यह नवीनतम iOS 16 पर चलता है, जो उपयोगकर्ता के अनुकूल है।

कनेक्टिविटी के लिए, यह तेज़ इंटरनेट के लिए 5G, प्लस वाई-फाई, डुअल सिम, ब्लूटूथ, जीपीएस और चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए लाइटनिंग पोर्ट को सपोर्ट करता है।

फोटोग्राफी के मामले में iPhone 14 में डुअल-कैमरा सेटअप है। मुख्य 12MP कैमरा कम रोशनी में भी तेज तस्वीरें लेता है, और व्यापक शॉट्स के लिए 12MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा भी है। यह बेहतर डायनामिक रेंज के लिए डॉल्बी विजन के साथ उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है।