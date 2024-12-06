दुनियाभर में अपनी सुरक्षा के लिए मशहूर दुबई की छवि पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के वायरल वीडियो ने नई बहस छेड़ दी है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लेयला अफशोनकर ने एक साहसिक प्रयोग करते हुए दुबई के सुरक्षा मानकों को परखने की कोशिश की।

क्या था वीडियो में?

वीडियो, जो दुबई के व्यस्त सतवा स्ट्रीट पर शूट किया गया था – एक इलाका जो अपने रेस्टोरेंट्स और कपड़ों की दुकानों के लिए जाना जाता है – में लेयला को भूरे रंग की बनियान और काले शॉर्ट्स पहने हुए दिखाया गया है। उन्होंने एक नीली BMW कार के हुड पर सोने का हार और बालियां रख दीं और आसपास की भीड़ की प्रतिक्रिया देखने के लिए पास की एक ज्वेलरी शॉप में चली गईं।

वीडियो में देखा गया कि भारी भीड़ होने के बावजूद किसी ने भी उस कीमती सामान को छूने की कोशिश नहीं की। एक महिला तो ज़मीन पर गिरी बाली उठाकर उसे कार पर वापस रखते हुए भी नजर आई।

इन्फ्लुएंसर की प्रतिक्रिया

लेयला ने वीडियो में अपनी हैरानी जताते हुए कहा, "आधे घंटे हो गए हैं और किसी ने इस सोने को नहीं छुआ। अब मुझे बताइए कि दुबई दुनिया का सबसे सुरक्षित देश नहीं है। यह पागलपन है।"

उनकी पोस्ट का कैप्शन था: "यूएई का सबसे खुशहाल राष्ट्रीय दिवस।"

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लाखों लोगों ने इसे देखा, जहां कुछ ने दुबई की सुरक्षा की प्रशंसा की, वहीं कई लोगों ने इस प्रयोग की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए।

एक सोशल मीडिया यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा,

"क्या दुबई वाकई इतना सुरक्षित है? या फिर इस तरह की मार्केटिंग के लिए इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए जाते हैं?"

दूसरों ने इस स्थिति की तुलना भारत और अन्य देशों से की।

एक ने लिखा, "कृपया भारत में इसे आज़माइए।"

दूसरे ने टिप्पणी की, "भारत में गायब होने में 0.01 सेकंड लगेंगे।"

एक और यूजर ने कहा, "दुबई दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है।"

कई अन्य लोगों ने मजाक में सुझाव दिया कि इस प्रयोग को भारत के "बिहार या उत्तर प्रदेश" में आज़माया जाना चाहिए।

संदेह और आलोचना

कुछ यूजर्स ने वीडियो को नकली बताया।

एक ने लिखा, "यह सब स्क्रिप्टेड है। सफेद शर्ट में जो लड़की गुजरी, वह उसकी दोस्त है।"

दूसरे ने मजाक करते हुए कहा, "वीडियो के अंत में लड़की पीछे इंतजार कर रही है।"