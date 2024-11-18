नॉर्थ ईस्ट घूमने का बनाएं प्लान, शिलांग-चेरापूंजी सहित कई जगहों की करें सैर, जानें टूर पैकेज का खर्च

scorecardresearch
Newsभारतनॉर्थ ईस्ट घूमने का बनाएं प्लान, शिलांग-चेरापूंजी सहित कई जगहों की करें सैर, जानें टूर पैकेज का खर्च

IRCTC Tour Package: अगर आप काफी समय से परिवार या दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए IRCTC का Essence of Meghalaya Group Package पैकेज बेस्ट है। इस पैकेज में आपको एक साथ गुवाहाटी - शिलांग - चेरापूंजी - डाउकी - मावलिननॉन्ग - गुवाहाटी सहित कई जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं पैकेज डिटेल।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 18, 2024 12:49 IST

IRCTC Tour Package: अगर आप काफी समय से परिवार या दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए IRCTC का Essence of Meghalaya Group Package पैकेज बेस्ट है। इस पैकेज में आपको एक साथ गुवाहाटी - शिलांग - चेरापूंजी - डाउकी - मावलिननॉन्ग - गुवाहाटी सहित  कई जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं पैकेज डिटेल।

ये रही टूर पैकेज की पूरी डिटेल

IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम Essence of Meghalaya Group Package है। इस पैकेज में आपको 6 रात और 7 दिन घूमने का मौका मिलेगा. इस ट्रिप की शुरुआत गुवाहाटी से होगी।

कहां -कहां घूमने का मिलेगा मौका?

गुवाहाटी 
शिलांग
चेरापूंजी
डाउकी
मावलिननॉन्ग

कितने दिनों की होगी ट्रिप?

यह ट्रिप हर शनिवार के लिए है।

कितना आएगा खर्च?

इस पैकेज में अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए टिकट बुक करते हैं तो आपको 35,000 रुपये खर्च आएगा, डबल शेयरिंग में 27, 850 रुपये, ट्रिपल शेयरिंग में 25,730 रुपये खर्च आएगा। अगर आपके साथ इस ट्रिप में कोई 5 से 11 साल का बच्चा जाता है तो उसके लिए आपके 21, 490 रुपये लगेंगे। वहीं, अगर  2 से 4 साल का बच्चा जाता है आपको 18,220 रुपये लगेंगे।

यहां जानें कैंसिलेशन पॉलिसी

अगर आप ट्रिप शुरू होने के 15 दिन पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको पैकेज के किराए से 250 रुपये काट कर दिया जाएगा. पैकेज शुरू होने से 08 से 14 दिन पहले टिकट कैंसिल करने पर पैकेज किराया का 25 फीसदी काट कर दिया जाएगा।  पैकेज शुरू होने से 04 से 07 दिन पहले टिकट कैंसिल करने पर पैकेज किराया का 50 फीसदी काट कर दिया जाएगा। अगर आप पैकेज शुरू होने के 7 दिन पहले पैकेज टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको पैकेज टिकट का एक रुपया भी नहीं दिया जाएगा।

किसी भी जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

8595936696
8595936716
8638507592

इसके अलावा किसी भी सहायता के लिए के लिए आप www.irctctourism.com पर जा सकते हैं।

Published On:
ankur tyagi
Published On:
Nov 18, 2024