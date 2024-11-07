इंदौर में मेट्रो चलने की तारीख का हो गया ऐलान, इस तारीख को चलेगी मेट्रो?

scorecardresearch
UPDATED: Nov 7, 2024 17:16 IST

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, इंदौर, जिसे 'मिनी मुंबई' भी कहा जाता है, में मेट्रो रेल का लंबे समय से प्रतीक्षित सफर 2025 की शुरुआत में शुरू हो सकता है। सबसे पहले शहर के गांधी नगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर के स्टेशन क्रमांक-तीन तक 5.9 किलोमीटर की प्राथमिकता वाले खंड पर मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाएगी। इस रूट पर सितंबर 2023 में ट्रायल रन किया गया था।

नए साल आरंभ में इस रूट पर मेट्रो सेवा शुरू

एक अधिकारी ने बताया कि नए साल के आरंभ में इस रूट पर मेट्रो सेवा शुरू करने के प्रयास जारी हैं, और विभिन्न परीक्षण किए जा रहे हैं। परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने पर, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अपनी रिपोर्ट मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) को सौंपेगा, जिसके बाद सीएमआरएस टीम इस मार्ग का निरीक्षण और सुरक्षा जांच करेगी। सीएमआरएस की स्वीकृति मिलते ही इस रूट पर मेट्रो का व्यावसायिक संचालन शुरू किया जा सकता है।

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुसार, इंदौर में मेट्रो स्टेशनों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि भविष्य में छह डिब्बों वाली मेट्रो चलाई जा सके। हालांकि, शुरूआती दौर में तीन डिब्बों वाली मेट्रो रेल का संचालन किया जाएगा, और यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इसमें तीन और डिब्बे जोड़े जा सकते हैं। मेट्रो के एक डिब्बे में लगभग 300 यात्री यात्रा कर सकते हैं, जिसमें बैठने के लिए 50 सीटें हैं।

इंदौर में 7,500.80 करोड़ रुपये की लागत से मेट्रो परियोजना के पहले चरण का कार्य 14 सितंबर 2019 को शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत लगभग 31.50 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बनना है, जो शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में मदद करेगा।

