गोवा: फ्लाइट के केबिन में चूहा मिलने से लखनऊ जाने वाली फ्लाइट रद्द, यात्रियों ने किया हंगामा

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 20, 2024 09:56 IST

गोवा के डाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो की फ्लाइट 6E 6811, जो लखनऊ के लिए उड़ान भरने वाली थी, चूहे के केबिन में पाए जाने के बाद रद्द कर दी गई। यह घटना मंगलवार शाम 6:25 बजे की है, जब फ्लाइट उड़ान के लिए तैयार थी। चूहे की मौजूदगी का पता चलते ही सभी यात्रियों को सामान सहित विमान से बाहर निकाल दिया गया।

यात्रियों में गुस्सा, एयरपोर्ट पर हंगामा

अचानक फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों में आक्रोश फैल गया, और उन्होंने एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया। यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान का आश्वासन दिया गया, लेकिन दो घंटे से अधिक इंतजार के कारण असुविधा बढ़ गई।

एयरलाइंस का बयान

इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया। विमान की पूरी तरह से जांच की जाएगी और चूहे की समस्या का समाधान होने के बाद ही इसे दोबारा सेवा में लाया जाएगा।

यात्रियों के दावे

कुछ यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्हें फ्लाइट में सामान लोड न करने की सूचना दी गई और बाद में बताया गया कि चूहे की वजह से उड़ान में देरी हो रही है। यात्रियों ने वैकल्पिक उड़ान की मांग की है।

सुरक्षा के कड़े उपाय

एयरलाइन ने कहा है कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए विमान का निरीक्षण जारी है और जल्द ही यात्रियों को उचित समाधान दिया जाएगा।

