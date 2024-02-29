Q3 GDP: अनुमान से तेज रही अर्थव्यवस्था की रफ्तार, जीडीपी में 8.4% की ग्रोथ दर्ज

दिसंबर तिमाही में घरेलू अर्थव्यवस्था की रफ्तार अनुमानों से काफी तेज रही है। गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार घरेलू अर्थव्यवस्था ने दिसंबर में खत्म हुई तिमाही के दौरान 8.4 फीसदी की तेज रफ्तार दर्ज की है। ये आंकड़ा अधिकांश अनुमानों से कहीं ज्यादा रहा है। ये लगातार दूसरी तिमाही रही है जब अर्थव्यवस्था अनुमानों से तेज रफ्तार के साथ बढ़ी है। पिछले साल की इसी तिमाही में ग्रोथ 4.3 फीसदी रही है।

इससे पहले रिजर्व बैंक, एसबीआई रिसर्च सहित कई एनालिस्ट ने तिमाही के दौरान 7 फीसदी या उससे कम की ग्रोथ रहने का अनुमान दिया था. वहीं इससे पहले सितंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था अनुमान से तेज 8.1 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी थी।दूसरी और तीसरी तिमाही में अनुमान से बेहतर प्रदर्शन के बाद पूरे वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 7.6 फीसदी कर दिया गया है। इससे पहले पूरे साल का अनुमान 7 फीसदी का था। जिसे बाद में बढ़ा कर 7.3 फीसदी किया गया था।

दूसरी तिमाही के लिए ग्रोथ को 7.6 फीसदी से संशोधित कर 8.1 फीसदी और पहली तिमाही के लिए ग्रोथ आंकड़े को 7.8 फीसदी से बढ़ाकर 8.2 फीसदी कर दिया गया है। सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2 फीसदी और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.5 फीसदी रही है। वहीं दूसरी तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 8.1 फीसदी और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9.6 फीसदी रही है. तीसरी तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 8.4 फीसदी और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10.1 फीसदी रही है।