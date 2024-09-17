साइबर फ्रॉड से बचने के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन्स: OTP और KYC फ्रॉड से सुरक्षित रहने के तरीके

साइबर फ्रॉड आपकी मेहनत की कमाई को कुछ मिनटों में ही साफ कर सकता है। कई बार, धोखेबाज़ आपकी जानकारी को बहलाकर आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर लेते हैं। बढ़ती साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को देखते हुए, भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन्स जारी की हैं। इन गाइडलाइन्स का पालन करके आप न सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि साइबर ठगों को भी आसानी से मात दे सकते हैं।

OTP फ्रॉड से बचने के लिए गाइडलाइन्स

भारत सरकार के CERT (Computer Emergency Response Team) ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नई गाइडलाइन्स साझा की हैं। इन गाइडलाइन्स के अनुसार:

सावधान रहें: किसी भी फोन कॉल या मैसेज से सावधान रहें जो बैंक या अधिकृत कंपनी के टोल-फ्री नंबर की तरह लगते हैं।

निजी जानकारी साझा न करें: ज्ञात व्यक्ति को फोन या ऑनलाइन पर कभी भी अपनी निजी जानकारी जैसे क्रेडिट/डेबिट कार्ड डिटेल्स, सीवीवी, OTP, खाता संख्या, जन्म तिथि, या कार्ड की समाप्ति तिथि न दें।

आधिकारिक वेबसाइट पर पुष्टि करें: बैंक या किसी भी अधिकृत कंपनी से प्राप्त कॉल या SMS के नंबर की पुष्टि करने के लिए हमेशा उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स के लालच से बचें: कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स के लालच में OTP साझा करने से बचें। अगर आप साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो तुरंत incident@cert-in.org.in पर ईमेल करें या https://www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज करें, या 1930 पर कॉल करें।

KYC फ्रॉड से बचने के लिए टिप्स

KYC (Know Your Customer) फ्रॉड से बचने के लिए, CERT ने निम्नलिखित सावधानियां अपनाने की सलाह दी है:

जल्दबाजी से बचें: ऐसे कॉल्स या मैसेज का जवाब न दें जो आपको तुरंत संवेदनशील बैंकिंग या व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए मजबूर करें।

संदेशों की जांच करें: ईमेल और मैसेज में टाइपिंग की गलतियों, शब्दों की गलत स्पेलिंग या खराब ग्रामर की जांच करें। फर्जी ईमेल में अक्सर ये गलतियां देखने को मिलती हैं।

लिंक पर क्लिक करने से बचें: अजनबियों से प्राप्त लिंक पर क्लिक करने से बचें क्योंकि ये लिंक अक्सर फर्जी होते हैं और आपकी जानकारी चुराने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं।

इन सरल लेकिन प्रभावी उपायों को अपनाकर आप साइबर फ्रॉड के खतरे को कम कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं। सरकार द्वारा जारी की गई ये गाइडलाइन्स आपके डिजिटल जीवन को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।