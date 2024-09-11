शेयर बाज़ार में पैसे तो कमाए, लेकिन सेहत कैसे कमाएं, बताएंगे जाने-माने हेल्थ एक्सपर्ट शशि आएंगर



शेयर बाजार में काम करते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि वेल्थ का कंपाउंड होना जरूरी है लेकिन हेल्थ का कंपाउंड होना भी जरूरी है। सेहत का ध्यान रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शेयर बाजार से जो हम पैसा कमाते हैं उस पैसे का उपभोग भी आप तभी कर पाएंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे। सेहत पर हमने बात की लो कार्ब हेल्थ एक्सपर्ट शशि आएंगर जो एक Accredited Metabolic Health Coach हैं और लोगों को स्वस्थ रहने की तरकीब बताते हैं। आप अक्सर बिजनेस टुडे बाजार पर आकर शेयर बाजार से जुड़े लोगों को हेल्थ टिप्स भी देते हैं।

advertisement



सवाल- बाजार में काम करने वाले ट्रेडर्स अक्सर तनाव का शिकार रहते हैं। तनाव को कम करने के लिए हम अपने भोजन में क्या शामिल कर सकते हैं, और तनाव से जुड़ी बीमारियां कौन-कौन सी होती हैं जो हमारे शरीर पर असर डालती हैं?

जवाब- एक पोषण से भरपूर आहार, जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम हों, तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। यह ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने और हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है (क्योंकि अधिकांश लोग इंसुलिन प्रतिरोधी होते हैं या मधुमेह से ग्रसित होते हैं)। Healthy Fats (जैसे मछली, अलसी के बीज, चिया बीज से प्राप्त ओमेगा-3), मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ (जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, बीज जैसे भुने हुए कद्दू के बीज और नट्स), और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करना तनाव को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है।

Long Term Stress के कारण मेटाबोलिक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, और पाचन तंत्र के विकार। यह मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसे चिंता और अवसाद को भी बढ़ावा दे सकता है।

सवाल- इन दिनों ओट्स को अनाज का विकल्प माना जा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं?

जवाब- ओट्स को अक्सर स्वस्थ के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जो ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकते हैं (विशेषकर इंसुलिन प्रतिरोधी लोगों और मधुमेह रोगियों के लिए)। रोल्ड ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्टील-कट ओट्स की तुलना में अधिक होता है। स्टील-कट ओट्स को पकाने में अधिक समय लगता है, जबकि रोल्ड ओट्स जल्दी तैयार हो जाते हैं।साथ ही, कई तैयार ओट्स में शुगर भी मिलाई जाती है। मैं ओट्स की बजाय पारंपरिक भारतीय व्यंजन, जैसे अंकुरित अनाज, दालें, मशरूम या अंडे को अधिक पसंद करता हूं।

सवाल- ऑफिस में काम करने वाले लोग कॉफी और चाय का सेवन करते हैं। इनमें से आप किसे बेहतर विकल्प मानते हैं?

जवाब- दोनों ही विकल्प ठीक हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब दिन में कई बार चाय या कॉफी में चीनी मिलाकर पीने से पैंक्रियाज पर दबाव पड़ता है, जिससे इंसुलिन का स्तर नियंत्रित करने के लिए बार-बार रिलीज होता है। मैं बिना शुगर वाले विकल्प को अधिक सही मानता हूं, और यह एक आदत की बात है। ग्रीन टी, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी में नींबू की एक बूंद डालकर पीना अधिक फायदेमंद हो सकता है।

advertisement

सवाल- आजकल हर कोई वजन घटाना चाहता है। वजन घटाने में आहार का कितना महत्वपूर्ण रोल है?



जवाब-वजन घटाने में आहार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कम कार्बोहाइड्रेट (विशेष रूप से रिफाइंड कार्ब्स) और अधिक फैटी-प्रोटीन आहार इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो वसा जलाने के लिए महत्वपूर्ण है।

कम कार्ब्स लेने से शरीर ऊर्जा के लिए वसा को जलाने लगता है, जिससे वजन घटाना आसान हो जाता है। इसके अलावा, इस प्रकार का आहार अधिक संतृप्त महसूस कराता है, जिससे cravings और अधिक खाने की आदत कम हो जाती है।

स्वास्थ्यवर्धक वसा (जैसे घी, मक्खन, एवोकाडो, नट्स, बीज, और पारंपरिक कोल्ड-प्रेस्ड तेल) और गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन स्रोत (जैसे पनीर, दही, अंडे, मछली और मांस) पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो ऊर्जा और तृप्ति प्रदान करते हैं।

सवाल- क्या हाई-प्रोटीन डाइट के कुछ नुकसान होते हैं? अगर आप हफ्ते में रोज़ नॉन वेज खाएं तो क्या यह हानिकारक हो सकता है?



advertisement

जवाब- हाई-प्रोटीन डाइट के अधिक फायदे होते हैं। भारतीय आहार में आमतौर पर प्रोटीन की मात्रा कम होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। अगर प्रोटीन का सेवन बढ़ाया जाए, तो कार्बोहाइड्रेट कम हो सकते हैं, जिससे बेहतर स्वास्थ्य, वजन घटाने, इम्यूनिटी में सुधार और सामान्य रूप से अच्छा महसूस होता है।

यह एक मिथक है कि रोज़ नॉन-वेज खाने से नुकसान होता है। वास्तव में, यह लाभकारी हो सकता है और मांसपेशियों की वृद्धि में मदद करता है (अगर इसे व्यायाम के साथ जोड़ा जाए)।

हाल ही में 7 अगस्त 2024 को JAMA में प्रकाशित एक स्टडी से पता चला है कि हाई प्रोटीन आहार से विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों और क्रॉनिक किडनी डिजीज के रोगियों में मृत्यु दर कम होती है।

हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि नॉन-वेज भोजन कैसे तैयार किया जाता है। इसे आमतौर पर रिफाइंड, उच्च ओमेगा-6 बीज के तेलों के साथ पकाया जाता है और रोटी, ब्रेड या चावल के साथ खाया जाता है। लेकिन अगर इसे ग्रिल्ड, रोस्टेड या स्टीम्ड किया जाए, तो यह अधिक लाभकारी हो सकता है।