ऐसे करें NEET PG 2024 का एडमिट कार्ड डाउनलोड
NEET PG की परीक्षा होने वाली हैं जिसके चलते एडमिट कार्ड भी रिलीज़ किए जा रहे हैं। NEET एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके छात्र-छात्रायें निम्नलिखित तरह से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं
STEP 1: आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जायें
STEP 2: होम पेज पर NEET-PG पर क्लिक करें
STEP 3: Apply पर अपनी जानकारी भरें और submit करें
STEP 4: अपनी जानकारी सबमिट करते ही एक कार्ड आ जाये स्क्रीन पर उसे पूरी तरह से देख लें उसकी जाँच करें
STEP 5: वही है एडमिट कार्ड और उसका प्रिंट निकलवा कर एग्जाम सेंटर ले जायें, बिना एडमिट कार्ड के कई बार परीक्षा भी रद्द कर दी जाती है। यह एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में जाँच के दौरान काम आती है इसलिए ये बेहद ज़रूरी है।