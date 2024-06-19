scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतNEET-UG 2024 विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार

NEET-UG 2024 विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार

NEET-UG 2024 विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस साल आयोजित NEET परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए तत्काल CBI जांच का आदेश देने से भी इनकार कर दिया है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jun 19, 2024 14:35 IST
NEET-UG 2024 विवाद
NEET-UG 2024 विवाद

NEET-UG 2024 विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस साल आयोजित NEET परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए तत्काल CBI जांच का आदेश देने से भी इनकार कर दिया है।

Also Read: Modi 3.0 के पहले Budget 2024 में टैक्सपेयर्स को खुश करने की तैयारी? क्या बड़े एलान संभव?

advertisement

नीट यूजी 2024 में प्रश्नपत्र लीक

इससे पहले 14 जून को अदालत ने नीट यूजी 2024 में प्रश्नपत्र लीक, अन्य अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया था। इसके अलावा, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की याचिका पर भी पक्षकारों को नोटिस जारी किए, जिसमें उच्च न्यायालयों से याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय 8 जुलाई को एनटीए की याचिका पर सुनवाई करेगा।

1,563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट-यूजी 2024 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और केंद्र को भी कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि किसी की ओर से थोड़ी सी भी लापरवाही से पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।’ शीर्ष अदालत ने कहा कि हम उन बच्चों के प्रयासों को नहीं भूल सकते जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की है। 13 जून को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को 1,563 NEET-UG 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने के अपने फैसले के बारे में बताया, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। केंद्र ने आगे बताया कि इन 1,563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा।

Also Watch: क्या वाकई गर्मियों में लो ब्लड प्रेशर का बढ़ जाता है खतरा?

प्रभावित छात्रों को जल्द ही उनके संशोधित अंकों के बारे में सूचित किया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद केंद्र ने कहा कि प्रभावित छात्रों को जल्द ही उनके संशोधित अंकों के बारे में सूचित किया जाएगा, जिसमें पहले दिए गए किसी भी ग्रेस अंक को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद उनके पास दोबारा परीक्षा देने का विकल्प होगा। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, उनके नतीजे 5 मई को आयोजित मूल परीक्षा के आधार पर होंगे।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए)

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने संकेत दिया है कि पुनः परीक्षा 23 जून को होने की उम्मीद है, और परिणाम 30 जून से पहले जारी होने की उम्मीद है। इसके अलावा, पुनः परीक्षा के परिणाम के बाद 6 जुलाई से परामर्श सत्र शुरू होने वाले हैं। नवनियुक्त शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों का खंडन किया है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 19, 2024