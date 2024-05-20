दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी में 24 मई तक लू या भीषण लू चलने की संभावना: IMD

भारत में हीटवेव:

दिल्ली के लोगों को सोमवार को असामान्य रूप से गर्म दिन का सामना करना पड़ा। हालाँकि, यह केवल दिल्ली-एनसीआर ही नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में देश भर के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है, जबकि उत्तरी मध्य प्रदेश और गुजरात में भी लू की स्थिति रहने की संभावना है।

अगले 5 दिनों के लिए हीटवेव का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने कहा कि हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली और राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तथा पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 43-47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। विदर्भ के कई इलाकों, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। आईएमडी ने बताया कि पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों और राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।

मौसम विभाग

मौसम विभाग ने कहा कि अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। हालाँकि, देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने का अनुमान नहीं है। 20-24 मई की अवधि के दौरान पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, पूर्वी राजस्थान और उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश के कई/अधिकांश भागों में तथा 20 मई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 21 और 22 मई को, हिमाचल प्रदेश, गुजरात राज्य और पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश में 20-24 मई को, उत्तराखंड, बिहार में 20 मई को तथा ओडिशा में 21 और 23 मई को लू चलने की संभावना है। 20 और 21 मई को कोंकण और गोवा, बिहार, झारखंड में तथा 20 मई को पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों और ओडिशा में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। 20-24 मई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में रात में गर्म मौसम रहने की संभावना है।

पिछले 24 घंटों में भीषण गर्मी

सोमवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली के अधिकांश हिस्सों, पंजाब के कई हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति देखी गई। पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लू की स्थिति देखी गई।

अधिकतम तापमान

गुजरात में 15 मई से, सौराष्ट्र और कच्छ में 16 मई से तथा पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 17 मई से लू चल रही है। आईएमडी ने कहा कि राजस्थान में रातें गर्म रहीं। देश भर में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान दिल्ली के नजफ़गढ़ में 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दूसरे नंबर पर आगरा है, जहाँ 47.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आईएमडी ने बताया कि यह इस गर्मी के मौसम का सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान है।