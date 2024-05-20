Delhi-NCR में भीषण गर्मी का 'रेड अलर्ट', अगले एक सप्ताह तक कोई राहत नहीं

उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। भीषण गर्मी का आलम यह है कि रविवार को Delhi के नजफगढ़ का तापमान 47.8 डिग्री जा पहुंचा। वहीं यूपी के आगरा का तापमान 47.7 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि मध्य प्रदेश के दतिया का तापमान 47.5 जा पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को नजफगढ़ देश का सबसे गर्म क्षेत्र रिकॉर्ड किया गया। वहीं, दिल्ली-NCR में रविवार को 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक गर्मी का सितम जारी रहेगा।

तापमान में लगातार वृद्धि

दिल्ली में हाल के दिनों में तापमान में लगातार वृद्धि देखी गई है। रविवार को दिल्ली में इस गर्मी का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। शनिवार को तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस जबकि शुक्रवार को 42.5 डिग्री सेल्सियस था। जबकि रविवार को जहां सफदरजंग स्टेशन पर तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शहर के अन्य हिस्सों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि मुंगेशपुर में 47.7 डिग्री, आया नगर में 46.4 डिग्री, पूसा में 46.5 डिग्री, पीतमपुरा में 47 डिग्री और पालम में 45.1 डिग्री दर्ज किया गया।

मौसम विज्ञान

मौसम विज्ञान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, "आज हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली के कई हिस्सों और पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और उत्तरी मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को राजस्थान के गंगानगर में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है।

आज कैसा रहेगा मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार को दिल्ली में मोटे तौर पर आसमान साफ रहने, कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने और 25-35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। सात दिन के लिए पूर्वानुमान जताते हुए आईएमडी ने भीषण गर्मी के कारण 'संवेदनशील लोगों के लिए अत्याधिक एहतियात बरतने' का आग्रह किया है। 21 मई तक दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। रविवार को यहां का तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, हरियाणा का हिसार प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। ।