दिल्ली में मौसम का सबसे गर्म दिन, तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस,IMD ने रेड अलर्ट जारी किया

राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को इस मौसम का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जब पारा 43.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा और अगले दो दिनों में शहर के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का अनुमान लगाते हुए 'रेड अलर्ट' जारी किया।

advertisement

मुंगेशपुर में शहर का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, इसके बाद नजफगढ़ में 46.7 डिग्री सेल्सियस, पीतमपुरा में 46.2 डिग्री सेल्सियस, पूसा में 46 डिग्री सेल्सियस, आया नगर में 45.2 डिग्री सेल्सियस और पालम में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सफदरजंग में दिल्ली के बेस वेदर स्टेशन ने 43.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया, जो मौसम के सामान्य से तीन डिग्री अधिक और इस मौसम में अब तक का सबसे अधिक अधिकतम तापमान था। मौसम कार्यालय ने दिल्ली के कई हिस्सों में लू की स्थिति का अनुमान लगाया और अपने सात दिवसीय पूर्वानुमान में गर्मी की लहर के प्रभाव का उल्लेख करते हुए, IMD ने कमज़ोर लोगों के लिए अत्यधिक देखभाल का आग्रह किया। विभाग ने कहा कि सभी उम्र के लोगों में गर्मी की बीमारी और हीट स्ट्रोक विकसित होने की बहुत अधिक संभावना है, और शिशुओं, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों वाले कमज़ोर व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंता है। "गर्मी के संपर्क से बचें और ठंडा रहें। निर्जलीकरण से बचें," इसने कहा। मौसम विभाग ने पर्याप्त पानी पीने और हाइड्रेटेड रहने के लिए ORS या लस्सी, तोरणी (चावल का पानी), नींबू पानी और छाछ जैसे घर के बने पेय का उपयोग करने का सुझाव दिया। IMD के अनुसार, हीट वेव तब परिभाषित की जाती है जब किसी मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री या उससे अधिक का विचलन होता है। जब अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री अधिक होता है, तो भीषण गर्मी की लहर घोषित की जाती है। शनिवार को सापेक्ष आर्द्रता 70 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के बीच रही। IMD के अनुसार, न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.6 डिग्री अधिक था। रविवार के लिए मौसम विभाग ने अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 44 और 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई है।