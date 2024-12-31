Greater Noida का नया शॉर्टकट रूट: जानिए कौन सी दूरी अब होगी चुटकियों में पूरी

Greater Noida Shortcut Route: Greater Noida में रहने वाले लोगों के लिए नए साल का तोहफा लेकर आ रहा है प्रशासन। हाल ही में एक नई सड़क को मंजूरी मिल गई है, जिससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट और GT रोड का सफर आसान हो जाएगा। यह नया रूट न सिर्फ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा बल्कि यात्रियों का समय भी बचाएगा।

Greater Noida में तेजी से हो रहे विकास कार्य

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विकास की गति अब काफी तेज हो चुकी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) का निर्माण पूरी तरह से पूरा हो चुका है, और दिल्ली-एनसीआर में कई महत्वपूर्ण हाईवे भी बन रहे हैं। इन सब के बीच, अब ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है। एक नया शॉर्टकट रूट विकसित किया जाएगा, जिससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट और GT रोड तक पहुंचने का रास्ता और भी सुगम हो जाएगा।

दादरी तक पहुंचना होगा और भी आसान

ग्रेटर नोएडा में एक नई सड़क का निर्माण होगा, जो देवला से लेकर LG राउंडअबाउट तक जाएगी। इस नए रूट के बनने से ग्रेटर नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट और दादरी तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। इस सड़क का निर्माण लोहिया नाले के पास होगा, जिसे ग्रेटर नोएडा का प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम माना जाता है।

नया रूट जोड़ने वाला सेक्टर 142 और नॉलेज पार्क

यह नया रूट नोएडा सेक्टर 142 को LG राउंडअबाउट में स्थित नॉलेज पार्क से जोड़ेगा। इसके निर्माण से न केवल इलाके की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि यह क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।

23 किलोमीटर का यह रूट लाएगा राहत

इस नए रूट की कुल लंबाई लगभग 23 किलोमीटर होगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इसके निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी है। इस रूट के बन जाने के बाद, न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा। कई किलोमीटर का सफर भी कम हो जाएगा, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त राहत मिलेगी।

इस नए रूट के बनने से Greater Noida और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी, और आने वाले समय में यह इलाके की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करेगा।