दिल्ली में GRAP-4 लागू: स्कूल बंद, ट्रकों की एंट्री बंद

दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) रविवार को 'गंभीर प्लस' (450+) श्रेणी में पहुंचने के बाद, सोमवार से GRAP-IV नियम लागू कर दिए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए आपातकालीन उपायों की घोषणा की है।

ऑनलाइन शिफ्ट होंगी स्कूल कक्षाएं

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि सोमवार से कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूलों की फिजिकल कक्षाएं बंद रहेंगी, और अगले आदेश तक ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई होगी।

कार्यालयों में घर से काम की सलाह

CAQM ने सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने और बाकी को ऑफिस से काम करने की सिफारिश की है।

केंद्र सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी घर से काम करने की अनुमति का अनुरोध किया गया है।

कॉलेज और अन्य कक्षाएं बंद करने की सिफारिश

कक्षा 6 से 9 और 11वीं तक की पढ़ाई को भी ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने का सुझाव दिया गया है।

कॉलेजों को बंद करने की सिफारिश की गई है।

ट्रकों और वाहनों पर सख्त प्रतिबंध

GRAP-IV के तहत, सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों और आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

BS-IV और उससे कम मानक वाले डीजल से चलने वाले मीडियम व हेवी गुड्स व्हीकल्स पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

दिल्ली के बाहर पंजीकृत नॉन-एसेंशियल लाइट कमर्शियल व्हीकल्स को भी राजधानी में एंट्री नहीं दी जाएगी।

निर्माण कार्यों पर पूर्ण रोक

राजधानी में सड़क, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन और अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्य पर पाबंदी रहेगी।

452 पर पहुंचा दिल्ली का AQI

रविवार शाम दिल्ली का औसत AQI 441 था, जो रात 7 बजे बढ़कर 452 पर पहुंच गया।

स्थिति को देखते हुए CAQM ने आपात बैठक में GRAP-IV लागू करने का फैसला लिया।

मुख्य उपायों की सूची

स्कूलों की फिजिकल कक्षाएं बंद (10वीं और 12वीं को छोड़कर)।

ट्रकों और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध।

50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश।

सभी निर्माण कार्यों पर रोक

दिल्लीवासियों को सलाह: प्रदूषण से बचने के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनें और वायु गुणवत्ता सुधरने तक अनावश्यक यात्रा से बचें।