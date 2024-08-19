Google का AI मिशन: भारत में एडवांस एआई लॉन्च करने की तैयारी

गूगल भारत में अपने एआई प्रोजेक्ट को और विस्तार करने की कोशिश कर रही है और खासतौर पर 40 भारतीय भाषाओं से इसे जोड़ने की तैयारी की जा रही है।

Also Read: IRCTC के इस पैकेज से कीजिए खाटू श्याम के दर्शन, बजट में होगी ट्रिप

Google का Gemini AI चैटबॉट,

advertisement

Google का Gemini AI चैटबॉट, जो 40 से अधिक वैश्विक भाषाओं को समझता है, जिससे नौ भारतीय भाषाओं में भी कार्य कर सकता है। इनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। बापना के अनुसार, Google का लक्ष्य भविष्य में और अधिक भारतीय भाषाओं को जोड़ना और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना है, ताकि भाषा की बाधाएं आर्थिक विकास में रुकावट न बनें साथ लोगों के साथ भाषाऐ तालमेल बने रहे।

Also Watch: Mahindra Thar Roxx 5-door हो चुकी है भारत में लॉन्च !! जानिए क्या है इसकी ख़ासियत?

प्रोजेक्ट वाणी

Google ने भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के साथ मिलकर प्रोजेक्ट वाणी का विस्तार शुरू किया है, जो भारतीय डेवलपर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह परियोजना 58 भाषाओं में 14,000 घंटे से अधिक का भाषण डेटा प्रदान करती है, जिसे 80 जिलों के 80,000 वक्ताओं(Speakers) से एकत्र किया गया है। इस डेटा का उपयोग करके, डेवलपर्स ऐसे AI मॉडल बना सकेंगे जो भारत के अलग-अलग भाषा और सांस्कृतिक विविधता वाले वातावरण में प्रभावी तरीके से काम कर सकें।