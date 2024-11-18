Google Gmail Scams: 2 Crore लोगों के साथ हुई साइबर ठगी, बचने के लिए 7 टिप्स को आज से Follow करे ?

इस युग में जहां देश दुनिया विकसित होती नजर आ रही है, वही लोग भी काफ़ी एडवांस होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी से भरी इस दुनिया में लोगो के कामकाज भी काफ़ी टेक्नोलॉजी लैस हो चुके हैं , जिससे वह अपने सारे काम करते हैं।

टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहाँ लोग गूगल जीमेल जैसे अनेक प्रकार की ज़रूरी चीज़ें दैनिक काम उपयोग में आते हैं तो वहीं दूसरी तरफ़ साइबर फ्रॉड (ठगी) के मामले भी अपने चरम पर रहते हैं। साथ आए दिन साइबर ठगी के शिकार लोग हो जाते हैं जिससे उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से लेकर इंपोर्टेड चीज़ें लीक हो जाती है, जिससे उनके जीवन में काफ़ी परेशानियाँ भी उत्पन्न हो सकती है। आइए आज जानते हैं क्या है Google Gmail scam जिससे लोगो को बचना जरुरी है, वरना आप भी फस सकते है इस ट्रैप में ?

Google Gmail scam मामला:-

Google Gmail Scams: हाल ही में गूगल ने बताया कि करीब 2.1 करोड़ लोग साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि ऑनलाइन रहते समय हम कितने बड़े खतरे में होते हैं। गूगल ने Gmail Scam से बचने के लिए कुछ अहम टिप्स दिए हैं, जिन्हें अपनाकर आप खुद को साइबर ठगी से बचा सकते हैं।

Phishing Email Scam: गूगल के अनुसार, पिछले साल अमेरिका में 2.1 करोड़ लोगों के साथ साइबर ठगी हुई थी, जिसमें ईमेल, फोन कॉल, और टेक्स्ट मैसेज के जरिए फ्रॉड किया गया। इस बड़ी संख्या को देखकर यह समझना जरूरी हो गया है कि साइबर क्राइम से बचने के लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए।

गूगल की सुरक्षा: गूगल हमेशा आपकी ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और साइबर ठगी से बचाने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। गूगल का कहना है कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप ठगी के तरीकों को पहचानने की कोशिश करें।

ईमेल फ्रॉड से कैसे बचें:-

Beware of Unknown Emails: अगर आपको किसी अनजान व्यक्ति का ईमेल आता है और वह आपकी निजी जानकारी मांगता है, तो उसे खोलने से पहले सावधानी बरतें।

Don’t take Quick Decisions: यदि कोई व्यक्ति आपसे जल्दी में निजी जानकारी मांग रहा है, तो उसे न दें, खासकर बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी जानकारी।

Check the Email Sender's Address: कई बार, धोखेबाज एक विश्वसनीय संगठन के नाम से ईमेल भेजते हैं। असली ईमेल एड्रेस और भेजने वाले का एड्रेस चेक करें।

Pay Attention to the Website Domain: धोखेबाज असली वेबसाइट से मिलते-जुलते डोमेन का इस्तेमाल करते हैं। डोमेन का ध्यान रखें, जैसे @thisisgoodlink.com बनाम @thisisagoodlink.support।

Do not Click on the Link: अगर ईमेल संदिग्ध लगे, तो उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक न करें। सीधे वेबसाइट का पता टाइप करें।

Pay Attention to Grammar and Spelling Mistakes: नकली ईमेल्स में अक्सर ग्रामर या स्पेलिंग की गलतियां होती हैं। अगर ऐसा कुछ नजर आए तो लिंक पर क्लिक न करें।

Ignore Password Reset: यदि आपने पासवर्ड रीसेट करने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, तो ऐसे ईमेल को तुरंत डिलीट करें।

इन टिप्स को अपनाकर आप अपने Gmail और अन्य ऑनलाइन खातों को सुरक्षित रख सकते हैं और साइबर ठगी से बच सकते हैं।