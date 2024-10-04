नौकरी ढूंढने वालों के लिए आ गई खुशखबरी!

नौकरी खोजने में लगे आईटी सेक्टर के फ्रेशर्स के लिए ये साल गुड न्यूज़ लेकर आया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि -2024 25 में आईटी सेक्टर के फ्रेशर्स की हायरिंग बढ़कर दोगुनी से भी ज़्यादा हो जाएगी। इस साल कुल मिलाकर डेढ़ लाख फ्रेशर्स को IT सेक्टर में नौकरी मिलने का अनुमान हैl जबकि 2023-24 में क़रीब 60 हज़ार फ्रेशर्स को ही IT सेक्टर में जॉब्स मिली थींl

एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पॉजिटिव आउटलुक की वजह बिजनेस में बढ़ती डिमांड है। सबसे ज्यादा योगदान बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस यानी BFSI सेगमेंट का है

आईटी कंपनियों की क्लाइंट लिस्ट

आईटी कंपनियों की क्लाइंट लिस्ट में ये सेगमेंट सबसे ऊपर है। इसके साथ ही बड़े सौदों को हासिल करना और आईटी सेक्टर की विस्तार रणनीति ने भी फ्रेशर्स की हायरिंग बढ़ाने में मदद की है। हायरिंग में बढ़ोतरी के संकेत अप्रैल जून तिमाही से ही मिलने शुरू हो गए थे जब 250 अरब डॉलर की इस इंडस्ट्री ने अपने कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी की जानकारी दी थी। इससे ये भी पता चल रहा है कि

अप्रैल-जून तिमाही से आईटी इंडस्ट्री में रिवाइवल शुरू हो गया है, 2023-24 की गिरावट के बाद 2024-25 में हायरिंग में तेज़ी आना भी इसका संकेत है कंपनियों ने पिछले साल टेक्नोलॉजी पर खर्च को घटा दिया था। लेकिन अब आईटी कंपनियों ने जोखिम घटाने के लिए अपने विस्तार के दायरे को बढ़ाने का काम किया है। हाल के महीनों में अमेरिका और यूरोप में सेंट्रल बैंकों की तरफ़ से रेट कट करने के बाद रिकवरी की शुरुआत देखने को मिल रही है। 2023-24 में साल 2000 के बाद आईटी सेक्टर में फ़्रेशर्स को सबसे कम संख्या में नौकरी मिली थी। लेकिन अब अनुमान जताया जा रहा है कि 2024-25 की दूसरी छमाही में पिछले कारोबारी साल की दूसरी छमाही से हायरिंग 10-15 फ़ीसदी ज़्यादा हो सकती है। इसको बढ़ाने में बेंच स्ट्रेंथ का कम होना और आगे का पॉजिटिव आउटलुक भी बड़ा रोल निभा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कैलेंडर ईयर

ग्लोबल आईटी लीडर ऐक्सेंचर

2024 में डेढ़ लाख से एक लाख 70 हजार फ्रेशर्स को नौकरी मिल सकती है। अगर कंपनी के हिसाब से बात करें तो ग्लोबल आईटी लीडर ऐक्सेंचर ने जून अगस्त में 24 हज़ार नई हायरिंग की हैं। ये पिछली 10 तिमाहियों में सबसे ज्यादा रहा है । कंपनी का कहना है कि उसने सबसे ज्यादा हायरिंग भारत में की है। उसमें भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी दी गई है।

इसी तेजी का ही असर है कि इंफोसिस ने भी इस साल 1000 इंजीनियरिंग ग्रैजुएट्स को 2 साल के बाद जॉइनिंग के लिए ईमेल भेजा है। इंफोसिस और विप्रो ने ये भी कहा है कि वो अब केंपस हायरिंग भी करेंगे। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी

टॉप फॉर IT कंपनिया

टीसीएस ने कहा है कि वो 2024-25 में 40 हज़ार फ़्रेशर्स को नौकरी देगी, जबकि टॉप फॉर IT कंपनियों जिसने एचसीएलटेक भी शामिल है वो सब मिलकर 82000 फ्रेशर्स को नौकरी देंगे।

हाल की रिपोर्ट के मुताबिक इन चारों आईटी कंपनीज ने जुलाई अगस्त के दौरान कम से कम 33 डील्स की हैं जिसके लिए इन्हें टैलेंट की ज़रूरत हैं जो इन प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पायेंगे।