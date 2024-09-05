गणेश चतुर्थी 2024: कब है गणेश चतुर्थी और कब है इसका शुभ मुर्हूत?

इस साल गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को है। यह वार्षिक हिंदू त्योहार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है।

गणेश चतुर्थी 2024 शुभ मुहूर्त: शहरवार पूजा का समय

द्रिक पंचांग के अनुसार,

गणेश चतुर्थी पर शुभ मुहूर्त 7 सितंबर को सुबह 11:03 बजे से दोपहर 1:34 बजे तक है। यहां शहरवार पूजा के समय दिए गए हैं -

पुणे - 11:18 AM से 01:47 PM

मुंबई - 11:22 AM से 01:51 PM

नई दिल्ली - 11:03 AM से 01:34 PM

गुरुग्राम - 11:04 AM से 01:35 PM

नोएडा - 11:03 AM से 01:33 PM

चेन्नई - 10:53 AM से 01:21 PM

जयपुर - 11:09 AM से 01:40 PM

हैदराबाद - 11:00 AM से 01:28 PM

चंडीगढ़ - 11:05 AM से 01:36 PM

कोलकाता - 10:20 AM से 12:49 PM

बेंगलुरु - 11:04 AM से 01:31 PM

अहमदाबाद - 11:23 AM से 01:52 PM

इस बीच, चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 बजे शुरू होगी और 7 सितंबर को शाम 5:37 बजे समाप्त होगी।

गणेश चतुर्थी 2024: गणेश विसर्जन की तारीख

इस साल 10-दिन का गणेश चतुर्थी त्योहार 7 सितंबर से शुरू होगा, और गणेश विसर्जन मंगलवार, 17 सितंबर को होगा।

सुबह का मुहूर्त: 9:11 AM से 1:47 PM

दोपहर का मुहूर्त: 3:19 PM से 4:51 PM

शाम का मुहूर्त: 7:51 PM से 9:19 PM

रात का मुहूर्त: 10:47 PM से 3:12 AM, 18 सितंबर

चतुर्दशी तिथि 16 सितंबर को दोपहर 3:10 बजे शुरू होगी और 17 सितंबर को सुबह 11:44 बजे समाप्त होगी।

गणेश चतुर्थी 2024: भगवान गणेश के लिए भोग

गणेश चतुर्थी के अवसर पर, आप भगवान गणेश को मोदक, लड्डू, पूरन पोली, खीर और सुपारी का भोग चढ़ा सकते हैं। मोदक भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोजन है।