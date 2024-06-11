scorecardresearch
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पी.वि. नरसिम्हा राव तक कैसा रहा सेंसेक्स का प्रदर्शन :

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पी.वि. नरसिम्हा राव तक कैसा रहा सेंसेक्स का प्रदर्शन :

अलग-अलग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेंसेक्स ने कैसा किया प्रदर्शन? बढ़ा या घटा? आइये जानते हैं। हर 5 साल में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। देश में विभिन्न प्रधानमंत्री आयें है। हर बार अलग नेतृत्व मिला है। कभी सेंसेक्स ऊपर गया तो कभी नीचे। जिससे पाया गया कि राजनीति और स्टॉक मार्केट में कोई ना कोई संबंध अवश्य है।

प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 11, 2024 18:47 IST
अलग-अलग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेंसेक्स ने कैसा किया प्रदर्शन
अलग-अलग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेंसेक्स ने कैसा किया प्रदर्शन

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 2019-2024 के कार्यकाल

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 2019-2024 के कार्यकाल में लगभग 13.8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ सबसे प्रभावशाली सेंसेक्स रिटर्न देखा गया है। 2019 से 2024 तक की इस अवधि में आर्थिक सुधारों और "मेक इन इंडिया" और "डिजिटल इंडिया" जैसी नीतिगत पहलों की विशेषता रही, जिसमें निवेशकों के विश्वास और बाजार में आशा की बढ़ोतरी देखी गई।

प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल

तुलना में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय सेंसेक्स ने लगभग 11.1% का औसत वार्षिक रिटर्न दिया। सिंह का कार्यकाल आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण नीतियों द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसने विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों के विकास में अपना योगदान दिया। अलग बात ये है कि अध्ययन में पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. के कार्यकाल का भी विश्लेषण किया गया है। नरसिम्हा राव को 1990 के समय की शुरुआत में आर्थिक सुधारों को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। आर्थिक चुनौतियों का सामना करने और संरचनात्मक समायोजन की आवश्यकता के बावजूद, राव के कार्यकाल में सेंसेक्स ने लगभग 11.6% का औसत वार्षिक रिटर्न दिया। 

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 11, 2024