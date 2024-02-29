Navi Mumbai में तेज रफ्तार कार की साइकिल से टक्कर के बाद Intel India के पूर्व प्रमुख की मौत

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि Intel India के पूर्व कंट्री हेड Avtar Saini की महाराष्ट्र के Navi Mumbai Township में साइकिल चलाते समय तेज रफ्तार Cab की चपेट में आने से मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना बुधवार सुबह करीब 5.50 बजे हुई, जब सैनी (68) नेरुल इलाके में पाम बीच रोड पर साथी साइकिल चालकों के साथ साइकिल चला रहे थे। उन्होंने कहा, तेज रफ्तार कैब ने सैनी की साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी और ड्राइवर ने मौके से भागने की कोशिश की, साइकिल का फ्रेम कैब के अगले पहियों के नीचे फंस गया। अधिकारी ने कहा कि सैनी को चोटें आईं और साथी साइकिल चालक उन्हें अस्पताल ले गए जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

Avtar Saini

उपनगरीय चेंबूर के निवासी सैनी को इंटेल 386 और 486 माइक्रोप्रोसेसर पर काम करने का श्रेय दिया गया। उन्होंने कंपनी के पेंटियम प्रोसेसर के डिज़ाइन का नेतृत्व भी किया।

ड्राइवर के खिलाफ

पुलिस ने कैब ड्राइवर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 279 (रैश ड्राइविंग), 337 (जल्दबाजी या लापरवाही से कोई काम करके चोट पहुंचाना ताकि मानव जीवन को खतरे में डाला जा सके) और 304-ए (किसी की मौत का कारण बनना) शामिल है। किसी भी व्यक्ति द्वारा जल्दबाजी या लापरवाही से किया गया कार्य गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता) और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान। एनआरआई पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।