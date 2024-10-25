Festival Special Trains: दिवाली-छठ पर चलेंगी 34 स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट

प्रकाश पर्व दीपावली और सूर्य उपासना का महापर्व छठ जल्द ही आ रहा है। इन दोनों त्योहारों के अवसर पर यूपी-बिहार के लोग, जो रोजी-रोटी के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में बसे हुए हैं, अपने घरों की ओर लौटते हैं। इस दौरान ट्रेनों में काफी भीड़ होती है, जिससे कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। यात्रियों की इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे हर साल विशेष ट्रेनों का परिचालन करता है। इस बार भी दीपावली और छठ के मौके पर रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के अलावा 17 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया है। यहां उन सभी ट्रेनों की सूची दी गई है, ताकि आप आसानी से अपनी यात्रा की योजना बना सकें और अपने घर तक सुरक्षित पहुंच सकें।

इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेलवे की सीपीआरओ सरस्वती चंद्रा ने बताया कि दीपावली और छठ पर्व के दौरान पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्राधिकार से गुजरने या यहां से खुलने वाली लगभग 142 जोड़ी विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 17 जोड़ी और एक एकतरफा पूजा स्पेशल ट्रेन भी संचालित की जाएगी।

ट्रेनों की जानकारी और डिटेल्स:

ट्रेन संख्या 04608 (जम्मूतवी-हावड़ा पूजा स्पेशल)

जम्मूतवी से 30 अक्टूबर और 4 नवंबर 2024 को रात 8:20 बजे प्रस्थान करेगी और हावड़ा में अगले दिन दोपहर 1:20 बजे पहुंचेगी। वापसी में, ट्रेन संख्या 04607 (हावड़ा-जम्मूतवी पूजा स्पेशल) 1 और 6 नवंबर को रात 11:45 बजे हावड़ा से प्रस्थान करेगी।

ट्रेन संख्या 04680 (श्री माता वैष्णो देवी कटरा-कामाख्या पूजा स्पेशल)

कटरा से 28 अक्टूबर और 2 नवंबर 2024 को शाम 6:40 बजे प्रस्थान करेगी, जो अगले दिन रात 9 बजे कामाख्या पहुंचेगी। वापसी में, ट्रेन संख्या 04679, 31 अक्टूबर और 5 नवंबर को कामाख्या से सुबह 6 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेन संख्या 04662 (अमृतसर-सहरसा पूजा स्पेशल)

अमृतसर से 29 अक्टूबर और 3 नवंबर 2024 को रात 8:10 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 5 बजे सहरसा पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 04520 (अंबाला-दरभंगा पूजा स्पेशल)

अंबाला से 25 अक्टूबर 2024 को शाम 7 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 7 बजे दरभंगा पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 06055 (कोयम्बटूर-बरौनी स्पेशल)

कोयम्बटूर से 26 अक्टूबर से 16 नवंबर 2024 तक हर शनिवार को सुबह 11:50 बजे प्रस्थान करेगी, और सोमवार को दोपहर 2:30 बजे बरौनी पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 09461 (अहमदाबाद-दानापुर स्पेशल)

अहमदाबाद से 26 अक्टूबर से 16 नवंबर 2024 तक हर शनिवार को सुबह 8:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 4:50 बजे दानापुर पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 09011 (उधना-गया स्पेशल)

उधना से 25 अक्टूबर 2024 को रात 10 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 7 बजे गया पहुंचेगी। वापसी में, 09012 गया-वडोदरा स्पेशल, 27 अक्टूबर 2024 को गया से सुबह 10 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेन संख्या 09115 (वडोदरा-गया स्पेशल)

वडोदरा से 29 अक्टूबर 2024 को रात 12:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 7 बजे गया पहुंचेगी।

अन्य विशेष पूजा स्पेशल ट्रेनों की जानकारी

आपकी यात्रा की योजना को सरल बनाने के लिए यह सूची है। इन विशेष ट्रेनों का परिचालन विशेष रूप से त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ को कम करने और लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए किया गया है।