Farmers Protest : किसान आज Greater Noida से Delhi होंगे रवाना, Noida में कई रूट पर डायवर्जन, जाम से बचने के लिए पढ़े यह खबर

अगर आप Delhi से Noida या नोएडा से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज नोएडा से भारी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं जिससे आपको जाम का सामना भी करना पड़ सकता है। किसान आंदोलन को खत्म हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है लेकिन एक बार फिर नई मांगों के साथ किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने संसद के घेराव का आव्हान किया है।

मांगों को लेकर संसद कूच आज

ग्रेटर नोएडा में महापंचायत के बबाद किसानों का दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। दरअसल ये किसान लंबे समय से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सैकड़ो गांव के किसान अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन किसानों की दो मुख्य मांग है। पहला विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहित भूमि के बदले अधिक मुआवजा और डेवलेप प्लॉट।

ट्रैफिक एडवायजरी

कुछ महीनो बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में किसान आचार संहिता लागू होने से पहले ही अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर में जिले धारा 144 लागू है। ट्रैफिक पुलिस ने असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों के लिए एडवायजरी भी जारी की है। पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) अनिल कुमार यादव ने बताया कि किसानों के प्रदर्शन और दिल्ली कूच के कार्यक्रम के दौरान बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे से देर शाम तक सेक्टर-1 गोलचक्कर चौक से सेक्टर-6 चौकी चौक तक, संदीप पेपर मिल चौक से हरौला चौक तक मार्ग पर यातायात का आगमन प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के मद्देनजर सेक्टर-1 गोलचक्कर चौक, रजनीगंधा चौक, सेक्टर-6 चौकी चौक, झुंडपुरा चौक, सेक्टर-8, सेक्टर-10, सेक्टर-11, सेक्टर-112 चौक, हरौला चौक से आवश्यकतानुसार यातायात का मार्ग परिवर्तन किया जाएगा। यादव ने कहा कि आपातकालीन वाहनों को मार्ग परिवर्तन के दौरान सुरक्षित गंतव्य की ओर भेजा जाएगा।

दिल्ली में यहां लग सकता है जाम

किसानों के दिल्ली पहुंचने के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अलर्ट के मुताबिक आज सोनिया विहार, डीएनडी, चिल्ला, गाजीपुर, सभापुर, अप्सरा बॉर्डर और लोनी बॉर्डर से जुड़ी सड़कों पर भारी ट्रैफिक रहने की उम्मीद है। दिल्ली बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात की गई है।